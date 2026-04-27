Utredare inom hälso- och sjukvården
Region Sörmland, Nyköping
Publiceringsdatum: 2026-04-27
Hälso- och sjukvården är Region Sörmlands största verksamhetsområde. Vårt uppdrag är att erbjuda en god, säker och jämlik vård för länets invånare - idag och i framtiden. Verksamheten är organiserad i fem divisioner: Medicin, Kirurgi, Medicinsk service, Primärvård samt Psykiatri och Funktionshinder. Vi finns i hela länet, med verksamhet vid bland annat tre akutsjukhus och 18 vårdcentraler. Varje division leds av en divisionschef som rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören. Regionen är en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ.
Nu stärker vi hälso- och sjukvårdsdirektörens stab och söker två utredare som vill arbeta i en central och strategiskt viktig roll - nära ledning och politiska beslutsprocesser.Arbetsuppgifter
Som utredare har du en nyckelroll i att utveckla Region Sörmlands hälso- och sjukvård. Du arbetar nära hälso- och sjukvårdsdirektören, divisionschefer och den politiska ledningen, och bidrar med kvalificerade analyser, utredningar och beslutsunderlag.
I uppdraget ingår att:
• genomföra utredningar och analyser inom hälso- och sjukvårdsområdet
• skriva beslutsunderlag till politiska nämnder, regionstyrelsen och regionfullmäktige
• föredra ärenden muntligt inför såväl tjänstepersoner som förtroendevalda
• bereda, administrera och följa upp ärenden i den politiska beslutsprocessen
• samverka med verksamheter, ledning och externa aktörer
• fungera som ett chefsstöd till hälso- och sjukvårdsledningen i såväl strategiska som operativa frågor
• kvalitetssäkra beslutsunderlag.
Du erbjuds en roll med stort ansvar och goda möjligheter att påverka - där du bidrar till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.
Din kompetensKvalifikationer
• akademisk examen inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik, ekonomi eller annat relevant område
• flerårig erfarenhet av ärendeberedning och utredningsarbete
• flerårig erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• god kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet samt relevant lagstiftning
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet från hälso- och sjukvård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, faktabaserad och strukturerad med god förmåga att självständigt driva arbete framåt. Du har ett gott omdöme, hög integritet och trivs i en roll nära ledning och politiska beslutsprocesser. Du samarbetar väl och har lätt för att skapa förtroende i olika sammanhang. Eftersom rollen är ny finns goda möjligheter att vara med och forma uppdraget utifrån verksamhetens behov och din kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en flexibel arbetsform med möjlighet till distansarbete del av tid i kombination med arbete på plats.
Information om tjänsten lämnas av
Hälso- och sjukvårdsdirektör Magnus Johansson, magnus.a.johansson@regionsormland.se
, 072-084 28 50.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
