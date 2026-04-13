Utredare - styrmedel och policyutveckling
2026-04-13
Är du i början av din karriär och vill arbeta med frågor som bidrar till energiomställningen? Har du ett intresse för förnybar energi, fjärrvärme, gas, el eller energilagring? Då kan detta vara en möjlighet för dig! Hos oss får du utvecklas i en roll där du arbetar med utredning, analys och tillämpning av styrmedel som främjar förnybar energiproduktion och en hållbar energiförsörjning. Sök tjänsten och bli en del av vårt team!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - utveckla, utreda och analysera
Som utredare hos oss på enheten för styrmedel förnybar energi arbetar du i en varierad roll där du bidrar till utrednings- och analysarbete inom våra verksamhetsområden. Du kommer tillsammans med kollegor arbeta med utredning, analys och tillämpning av regelverk som främjar förnybar elproduktion och lagring, som Kraftlyftet och elcertifikatsystemet. Tillämpningen kan innebära att göra bedömningar och ställningstaganden i ärenden samt ge vägledning och information till aktörer. En viktig del av uppdraget är även att utveckla och säkerställa tillämpningen av regelverket för ursprungsgarantier för el, värme, kyla och gas i enlighet med förnybartdirektivet.
Beroende på din erfarenhet och dina intressen kommer du att arbeta inom flera av enhetens centrala ansvarsområden. Det kan innebära att du deltar i regeringsuppdrag, tar fram beslutsunderlag och bidrar i stöd till Regeringskansliets arbete i delar av lagstiftningsprocessen inom våra verksamhetsområden. Du kan även få möjlighet att medverka i utredningar utanför enhetens ordinarie ansvarsområden och därigenom bredda din kompetens. I rollen kan det också ingå att ge konsultativt stöd i myndighetens tillsyn av produktionsanläggningar inom systemen för ursprungsgarantier och elcertifikat.
Hos oss blir du en del av en engagerad enhet där du får stöd, möjlighet att utvecklas och på sikt även bidra till att förbättra våra arbetssätt och vår verksamhet.
Du har en akademisk utbildning inom områden som vi bedömer relevant för rollen, exempelvis civilingenjör, naturvetare, nationalekonom, samhällsvetare eller jurist. Vi söker dig som har ett intresse för fjärrvärme, gas, el eller lagring av energi och som har skaffat dig erfarenhet inom området, exempelvis genom studier, praktik eller arbetslivserfarenhet.
Du kommunicerar mycket väl på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift och har goda kunskaper i moderna IT-system och program.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av analys eller utredningsarbete
arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten, exempelvis arbete inom energi- och miljöområdet
utbildning inom eller relaterat till energi och energisystem
utbildning eller erfarenhet inom kraftvärme, processindustri, energigas, energilagring eller elkraft
erfarenhet av dataanalys eller arbete med större informationsmängder
Vi lägger stor viktigt vid personliga egenskaper. Du arbetar strukturerat, tar initiativ och driver ditt arbete framåt. Du samarbetar väl med andra och har en god analytisk förmåga. Du trivs i en roll där du får utvecklas och bidra till samhällsviktiga frågor. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Om företaget
På Enheten för styrmedel förnybar energi är vi tolv engagerade kollegor som jobbar med bland annat investeringsstödet Kraftlyftet, systemen för ursprungsgarantier samt elcertifikat. Nu står vi inför flera nya och spännande uppdrag och behöver bli fler. Arbetet är en del av Sveriges omställning till en fossilfri och robust energiförsörjning.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 4 maj 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du av någon anledning skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-004638. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Zinaida Kadic på telefon 016 - 544 22 89 eller rekryteringskonsult Maria Widell-Vuopio på telefon 070 202 27 05.
Fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
