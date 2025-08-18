Utlastare till kund i Halmstad
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2025-08-18
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
OM JOBBET
I jobbet som utlastare kommer du att ansvara för utlastning av gods på ett säkert och effektivt sätt. Du kommer att arbeta med motviktstruck, men körning av andra trucktyper kan förekomma. Arbetet sker ofta i högt tempo och ställer även krav på både säkerhet och noggranhet.
KRAV
B-körkort
Innehar giltigt truckkort för A1-4 och B1-3.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av lagerarbete och truckkörning.
MERITERANDE
Goda kunskaper i Astro
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en hög arbetsmoral. Du har förmågan att arbeta både självständigt och i team, och är flexibel med att ta dig an olika arbetsuppgifter inom lager och logistik.
VI ERBJUDER
Anställning på heltid med placering i Halmstad.
Arbetstid på dagtid.
En trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor och möjligheter till utveckling.
Goda möjlighet till personlig utveckling.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Nina Kapsimalis nina.kapsimalis@jobandtalent.com Jobbnummer
9462463