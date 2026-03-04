Uthyrnings- & Förvaltningsadministratör Kraften Fastigheter
Rutinera I Sundsvall AB / Fastighetsskötarjobb / Sundsvall Visa alla fastighetsskötarjobb i Sundsvall
2026-03-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rutinera I Sundsvall AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
eller i hela Sverige
Kraften Fastigheter är ett bolag som ingår i en växande koncern med 8 bolag inom fastighets-, bygg- och anläggningsbranschen. I fastighetsbeståndet ingår ca 300 bostäder samt kommersiella lokaler. Verksamheten som är baserad i Sundsvall, har idag ca 30-talet anställda och omsätter ca 80 MSEK. Läs mer på: www.kraften.se
Nu söker vi en strukturerad och självgående Uthyrnings- och Förvaltningsadministratör som vill ta ett tydligt operativt ansvar för vår bostadsuthyrning och hyresgästservice.
Det här är en central roll i vår organisation där du äger hela den administrativa hyresgästrelationen - från vakans till inflyttning och vidare genom boendetiden. Rollen innebär ansvar för att våra lägenheter hyrs ut effektivt, korrekt och med hög kvalitet. Du arbetar nära vår ekonomifunktion men har ett självständigt ansvar för uthyrning, avtal och hyresgästkontakt.
Ditt uppdrag innebär:
Uthyrning
• Ansvara för vakansprocessen från annonsering till signerat avtal
• Genomföra visningar och urval
• Hantera bakgrundskontroller
• Upprätta hyresavtal och säkerställa autogiroanslutning
• Administrera nycklar och passersystem
Avflyttning
• Hantera uppsägningar
• Planera och genomföra för- och slutbesiktningar
• Säkerställa korrekt dokumentation
Hyresgästservice
• Hantera inkommande ärenden via telefon och mail
• Registrera och följa upp felanmälningar
• Hantera parkering, tillägg och löpande frågor
• Säkerställa korrekt uppdatering i fastighetssystem
Samverkan med ekonomi
• Första dialog vid obetalda hyror
• Hantera autogiroadministration
• Säkerställa korrekt kunddata
Vi söker dig med erfarenhet från fastighetsbranschen, bostadsuthyrning eller liknande administrativ roll. Då rollen innebär många parallella ärenden krävs det att du jobbar strukturerat och prioriterar rätt för att säkerställa ett effektivt uthyrningsflöde, även i perioder med högt tempo.
Du har god förståelse för avtal, dokumentation och administrativa processer. Du är trygg i kunddialog och kan kommunicera tydligt även när det krävs beslutsamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av hyresjuridik eller arbete i fastighetssystem.
För att lyckas i rollen trivs du med ordning och struktur samt att ta ägarskap för dina processer. Du arbetar metodiskt, håller ihop dina ärenden och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Du är professionell i din kommunikation och bidrar till en effektiv och stabil förvaltning.
God systemvana, MSOffice samt något affärssystem, gärna Fortnox. Du talar och skriver svenska obehindrat samt behärskar engelska. Krav på B-körkort. Tjänsten avser anställning hos Kraften Fastigheter med placering i trevliga kontorslokaler i egen fastighet mitt i centrala Sundsvall.
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera, för mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Petra Elf, 070-760 64 47 petra.elf@rutinera.se
Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
eller mejlar direkt till ansvarig rekryterare. OBS! Ange att du söker tjänsten "Uthyrnings- & förvaltningsadministratör" Då urval pågår löpande ber vi dig att skicka in den omgående, dock senast den 31 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: petra.elf@rutinera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uthyrnings- & Förvaltningsadm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rutinera i Sundsvall AB
(org.nr 556840-6515), http://www.kraften.se
Rådhusgatan 35 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraften Fastigheter Jobbnummer
9778030