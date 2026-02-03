Utesäljare till Sonepar
Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB / Säljarjobb / Sundsvall
Sonepar befinner sig i en spännande fas av utveckling - och nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. I rollen som utesäljare får du kombinera affärer och relationsbyggande i en internationell koncern med stark lokal förankring. Här erbjuds du stort eget ansvar, frihet under förtroende och möjligheten att påverka både din vardag och företagets fortsatta utveckling.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Sonepar en utesäljare där du anställs direkt hos Sonepar. Tjänsten är en tillsvidareanställning och innebär kundbesök i närliggande områden, vilket gör resor till en naturlig del av vardagen.
Du är en nyckelperson i Sonepars tillväxt. Du bygger och underhåller ett eget kundteam inom elinstallation, sätter mål och följer upp dem tillsammans med din Regionchef, samt hittar nya affärsmöjligheter.
Hos oss handlar försäljning om förtroende, kunskap och långsiktiga samarbeten.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Sonepars önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till stina.vidmark@pn.se
Hos Sonepar arbetar du efter förtroendetid där du lägger upp dina dagar fritt. Du ansvarar för att åka ut och träffa kunder, nya som befintliga, bygger relationer och gör affärer. Området du ansvarar över är Sundsvall med omnejd. Målsättningen är att du ska skapa avtal, utveckla och bredda försäljningen samtidigt som du hittar bästa lösning för varje enskild kund. Du kommer även vägleda kunder i utbudet efter deras behov och det är därför viktigt att du har ett intresse och förståelse för Sonepars produkter.
För att hitta de bästa lösningarna för dina kunder samarbetar du med regionchef och säljteam. Ni driver tillsammans en komplett säljkedja från start till mål.
Vi söker dig som
Har rätt inställning och engagemang, vi ser antingen att du kommer från el-branschen sedan tidigare och vill byta bana mot försäljning. Alternativt att du har arbetet med B2B försäljning eller är en driven och motiverad att utvecklas och växa i rollen.
Du är affärsorienterad, strukturerad och drivs av att uppnå samt överträffa uppsatta mål. Du trivs i en roll där relationsskapande står i centrum och där du får möjlighet att bygga långsiktigt förtroende med kunder. Med en god kommunikativ förmåga, ett prestigelöst förhållningssätt och en trygghet i kundmötet skapar du positiva och professionella relationer.
Krav för tjänsten är B-körkort.START: enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundsvall
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
