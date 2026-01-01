Utesäljare
Knegab AB söker utesäljare till vårt team inom grönyteservice: Häckklippning & trädfällning.Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Som utesäljare ansvarar du för hela säljprocessen med nya & gamla kunder, offerter & uppföljning. Arbetsuppgifter
Kontakta nya, potentiella kunder & presentera våra tjänster.
Skapa & boka kundmöten.
Skriva offerter & följa upp utförda arbeten.
Vi söker dig som:
Har B-körkort
God social förmåga och gillar att skapa nya relationer.
Är ansvarstagande och gillar nya utmaningar.
Vilja att lära & utvecklas - har du ingen tidigare erfarenhet lär vi dig.
Vi erbjuder:
Garantilön & provision.
Tjänstebil.
Dator/telefon.
Varierande arbetstider - vi utvecklas av eget ansvar.
Möjlighet att växa inom företaget.
Om anställningen:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Anställning: Provanställning 6 månader med möjlighet till fast anställning.
Plats: Du utgår hemifrån med Skåne som upptagningsområde.
Har du några fler frågor om anställningen? Skicka ett mejl till oss!
Vi ser fram emot din ansökan!
Den ska skickas via mejl till info@knegab.se
Bifoga CV och en kort presentation av dig själv.
Knegab AB erbjuder privatpersoner & företag i Skåne tjänster inom grönyteservice - främst häckklippning & trädfällning. Vi är ett ungt & dynamiskt företag som drivs av duktiga medarbetare och framåtanda i varje projekt. Så ansöker du
