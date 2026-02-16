Utbildningstjänst barnmorska
2026-02-16
För att lyckas med den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården vill vi erbjuda dig som är sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska - med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden.
Ta chansen och utbilda dig till barnmorska!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Region Östergötland har verksamhet i hela Östergötland och hos oss i en av Sveriges mest intressanta och expansiva regioner kan du få en kombination av det bästa - både när det gäller arbete och boende. Du som är sjuksköterska har nu möjlighet att söka utbildningstjänster hos oss inom bristområden av specialistkompetens. Det innebär att du studerar med bibehållen grundlön och har en placering i den verksamhet där du sedan kommer att arbeta som färdig specialistsjuksköterska.
Under studietiden har du en introduktionsplan och har regelbunden kontakt med chefen på din kommande arbetsplats. När du har fått din examen godkänd övergår utbildningstjänsten till en tillsvidareanställning som barnmorska, där du får arbetsuppgifter av mer kvalificerad karaktär där specialistkompetensen bedöms vara nödvändig för en god och säker patientvård. Du får också ett lönepåslag om 4000 kr efter utförd utbildning.
Läs gärna om Isabel eller Johanna som berättar hur det är att läsa till barnmorska och specialistsjuksköterska hos oss. Läs också gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Barnmorskans arbetsfält omfattar kvinnans reproduktiva och sexuella hälsa inom förlossnings-, BB-, mödrahälso- samt gynekologisk vård. Kvinnan, barnet och familjen är i fokus för yrkesutövandet och arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.
Som barnmorska arbetar du ofta på barnmorskemottagningar, inom förlossningsvården eller med preventivmedelsrådgivning. Som barnmorska kan man också specialisera sig inom olika områden, till exempel arbetar barnmorskor med amningsstöd, ultraljud, assisterad befruktning eller abortvård.
Barnmorska är ett legitimationsyrke där legitimationen är en garanti för lämplighet att utöva yrket och det ansvar som det medför.
För denna inriktning erbjuder Region Östergötland utbildningstjänst på Kvinnokliniken i Linköping och Norrköping. Barnmorskeutbildningen med start höstterminen 2026 ges bland annat hos Linköpings Universitet.
Om dig
För att vara aktuell för utbildningstjänsten behöver du:
• Vara legitimerad sjuksköterska
• Blivit antagen till specialistutbildningen till hösten 2026
• Inte tidigare fått studielön/betald specialist-/vidareutbildning av Region Östergötland
Vi ser gärna att du har arbetat flera år som sjuksköterska och har klinisk kompetens motsvarande nivå Erfaren i karriärstegen för sjuksköterskor. Du behöver inte vara anställd i Region Östergötland när du söker en utbildningstjänst som sjuksköterska.
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad men kan samtidigt vara flexibel utifrån ändrade omständigheter. Du värnar din specialistkunskap, är en kunskapsresurs för andra och anpassar ditt sätt att förmedla kunskap efter mottagaren.
Ansökan och anställning
För att vara aktuell för en utbildningstjänst måste du också bli antagen till barnmorskeprogrammet. Du ansvarar själv för att ansöka till utbildningen på www.antagning.se
mellan 16:e februari och den 16:e mars. Du söker tjänsten nu och kompletterar sedan din ansökan i rekryteringssystemet med antagningsbevis när du fått det.
Om villkoren för utbildningstjänst är uppfyllda sker ett första urval där de som bedöms som mest lämpade kommer att kallas till intervju och referenstagning genomförs. Besked om utbildningstjänst beviljas eller inte kommer att meddelas varje sökande senast slutet av juni.
Varje introduktion är individuell och görs tillsammans med närmsta chef. Inför anställningen gör ni även en skriftlig överenskommelse om vad som gäller under din utbildningstid. Vid studiernas uppehåll under exempelvis sommaren tjänstgör du vid den enhet där din anställning för utbildningstjänst är förlagd, om inte annat har avtalats.
Skicka in din ansökan till utbildningstjänsten här och kom ihåg att även söka utbildningen via antagning.se, senast den 16:e mars.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
