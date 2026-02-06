Utbildningsproducent - Film
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.
Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.
AcadeMedias vuxenutbildningar bedrivs inom Hermods, Eductus, KompetensUtvecklingsInstitutet, NTI-skolan, Movant, Plushögskolan, KYH, EC Utbildning, Sälj- och marknadshögskolan, Linguista och The Game Assembly, CME och Framtidsutveckling. Dessa verksamheter har utbildningar i allt ifrån svenska för invandrare (SFI) och yrkessvenska till vård och omsorg och gymnasiala vuxenutbildningar på distans. Det finns också yrkesutbildningar inom områden som exempelvis bygg, VVS, IT, marknadsföring och logistik.
Det de dock har gemensamt är uppdraget att hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden, främst genom utbildning men också genom insatser som stöd och matchning i samarbete med arbetsförmedling och näringsliv.
Vill du vara med och skapa nästa generations digitala utbildningar?
Hos oss kombinerar du projektledning med produktion av digitala kurser och är med hela vägen - från upplägg och studioinspelning till färdig kurs.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som producent ansvarar du för att skapa högkvalitativa digitala utbildningar för våra skolor inom koncernen. Du leder projekten från start till mål och arbetar nära ämnesexperter och produktionskollegor. Rollen innefattar planering, manus- och strukturstöd, studioinspelning, coachning av medverkande samt redigering och postproduktion. Som producent hos AcadeMedia Vuxenutbilding kan du, utöver utbildningsproduktion, även arbeta med andra typer av produktioner såsom livesändningar, instruktionsfilmer, digitala annonser och videomaterial för intern kommunikation.
Det här söker vi
Vi söker dig som är både kreativ och strukturerad och som trivs med att ta ansvar för hela produktionskedjan. Du har erfarenhet av video- och grafikproduktion och är van vid att arbeta med projektledning där flera parallella processer pågår samtidigt.
Du är trygg i studioarbete, kan filma och coacha medverkande framför kameran samt själv producera och redigera professionellt material. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt med stort eget ansvar och leverera enligt uppsatta deadlines och mål. Du samarbetar med kollegor i ett team som är geografiskt utspritt, och arbetet sker både individuellt och i nära samverkan med andra. Resor inom Sverige förekommer då vi har studios i både Göteborg och Stockholm.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det inom Academedia finns många karriärvägar. Genom vårt utvecklingsarbete får du låta dig själv utmanas och växa.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen är knuten till kollektivavtal.
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Stockholm eller GöteborgKontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Thobias Torstensson, thobias.torstensson@academedia.se
Välkommen med din ansökan!
Stämmer detta in på dig? Vi strävar efter att tillvarata olika perspektiv och erfarenheter, därför uppmuntrar vi en mångfald av sökanden. Ansök med CV och personligt brev där du motiverar varför du skulle passa för tjänsten.
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
