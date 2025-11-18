Utbildningsledare till yrkeshögskola
2025-11-18
Följ med en organisation som brinner för att forma framtidens kompetens genom innovativa utbildningslösningar. Här får du möjlighet att driva och utveckla distansutbildningar, samtidigt som du är en nyckelperson i att guida studenter.
OM TJÄNSTEN
I rollen som utbildningsledare kommer du att vara central i att säkerställa högkvalitativa utbildningar, både på distans och på plats. Du ansvarar för administration, studentkontakt och att driva framgångsrika utbildningsprogram. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och branschaktörer för att möta kompetensbehoven.
Du erbjuds
• En varierad och lärorik tjänst för dig som vill utveckla dina kunskaper inom administration
• En karriärspartner i form av en dedikerad konsultchef under uppdragets gång
Dina arbetsuppgifter
• Stödja studerandegrupper om cirka 20 personer per klass
• Leda klasser inom entandsköterskeutbildning på plats
• Ansvara för korta kurser inom vårdsegmentet, där allt genomförs digitalt
• Följa upp praktikperioder och säkerställa att studerande får rätt stöd
• Ta ett större administrativt ansvar i samband med distanskurser, samt ha mer kommunikation och tätare dialog med studerande och lärare vid fysiska utbildningsprogram
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd eftergymnasial utbildning
• Har administrativ- och god systemvana
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Själv studerat på en yrkeshögskola
• Har arbetat med projektledning
• Har studerat personalinriktning
• Erfarenhet av att arbeta med studentstöd och handledning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
I rollen som utbildningsledare är du målmedveten och arbetar strukturerat för att driva processer framåt. Du är ordningsam och har lätt för att skapa överblick och hålla ordning i både planering och dokumentation. Du är ansvarstagande, följer upp och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet. Samtidigt är du socialt självsäker - det behövs för att kunna leda möten, samarbeta med många olika aktörer och skapa goda relationer. Slutligen är du också socialt energisk, någon som bidrar med driv, engagemang och förmågan att hålla tempot uppe även när det är mycket som händer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
