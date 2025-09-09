Utbildningsledare till samhällsbyggnad
Störst i Sverige på Yrkeshögskoleutbildningar på distans. Genom åren har tusentals personer tagit sig vidare i karriären hos oss. Vi finns för dig som vill utvecklas i ditt yrke, göra ett karriärbyte eller ta steget ut i arbetslivet. Tillsammans med näringslivet stärker vi kompetensen i hela Sverige.
Genom åren har tusentals personer tagit sig vidare i karriären hos oss. Vi finns för dem som vill utvecklas i sitt yrke, göra ett karriärbyte eller ta steget ut i arbetslivet. Tillsammans med näringslivet stärker vi kompetensen i hela Sverige.
På YH Akademin erbjuder vi över 80 YH-utbildningar på distans, inom en mängd olika branscher. Varje utbildning leds från en specifik ort, vilket gör att vi finns på ett 50-tal platser i Sverige - från Malmö i söder till Kiruna i norr. På det sätter skapar vi tillgänglighet. För alla. Det gör oss även till landets största leverantör av nätbaserade yrkeshögskoleutbildningar.
YH Akademin söker nu Utbildningsledare för Yrkeshögskoleutbildningar inom Samhällsbyggnad
I tjänsten ingår sedvanliga UL-uppgifter såsom ansvar för studerande, ledningsgrupp, branschkontakter, LIA-processen och utbildningsadministration gentemot MYH och CSN. Du bemannar utbildningens kurser med utbildare/konsulter och säkerställer en kvalitativ utbildningsleverans. I arbetet ingår att utifrån ett pedagogiskt ledarskap handleda, stärka och stötta de studerande löpande genom hela utbildningen.
Våra utbildningar har ett antal fysiska platsträffar som du leder och ansvarar för, du behöver därför kunna resa i samband med dessa.
Vi söker dig som:
• har tidigare erfarenhet av rollen utbildningsledare inom yrkeshögskolan
• gärna har en bakgrund inom byggbranschen med goda branschkontakter
• är pedagogisk och metodisk, med en administrativ ådra
• trivs i olika sammanhang med att kommunicera i såväl digitala miljöer som vid de fysiska träffar som vi har
• har en stor vilja att ta ansvar och samarbeta med dina kollegor
• har god kompetens inom IT-relaterade applikationer och av att arbeta i olika system och plattformar
• har en god kommunikativ förmåga
• är van vid att jobba på distans
• har tidigare erfarenhet som Utbildningsledare för YH-utbildningar.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Samarbete och kollegialt lärande är ledord hos oss.
• Du har ett stort engagemang för människor och en nyfikenhet på utbildning
• Du drivs av att se människor utvecklas genom ny kunskap och att förse arbetsmarknaden med relevant kompetens
• Du har ett positivt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och trivs i en ansvarstagande roll där du arbetar mål- och resultatinriktat
• Du är lyhörd, flexibel och relationsskapande. Vidare har du ett affärsmässigt och professionellt, konsultativt förhållningssätt.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Du kan själv välja om du har din huvudsakliga arbetsplats hemma eller på ett kontor då vi främst jobbar nätbaserat.
Anställning: Tillsvidare
Omfattning: 100%, heltid eller enligt överenskommelse
