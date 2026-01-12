Utbildningskoordinator till Siemens Energy
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
I rollen som utbildningskoordinator har du ett helhetsansvar för planering och samordning av våra utbildningsinsatser, både på kort och lång sikt. Du arbetar nära interna funktioner och externa utbildningsleverantörer och har en central roll i att utveckla, strukturera och kvalitetssäkra våra utbildningsprocesser. Rollen innebär många kontaktytor och kräver god förmåga att planera, koordinera och följa upp.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera och schemalägga utbildningar med fokus på kvalitet och effektiv resursanvändning.
• Samordna och ha löpande dialog med externa utbildningsleverantörer och interna utbildare/ämnesexperter.
• Boka utbildare, inhämta offerter samt säkerställa upplägg, tider och innehåll.
• Säkerställa att utbildningstillfällen har rätt lokaler, teknik, material samt beställning av fika.
• Hantera deltagaradministration såsom inbjudningar, deltagarlistor, bekräftelser och närvarouppföljning.
• Administrera utbildningsdokumentation samt följa upp kvalitet genom utvärderingar och förbättringsåtgärder.
• Bidra till och driva kontinuerliga förbättringar inom utbildningsplanering och samarbete med leverantörer.
Om dig
Du är en strukturerad och serviceinriktad person som trivs med att arbeta självständigt och samtidigt i nära samarbete med andra. Du har ett gott öga för detaljer, är lösningsorienterad och har lätt för att skapa och upprätthålla professionella relationer. Du motiveras av att skapa ordning, förbättra arbetssätt och säkerställa hög kvalitet i leveransen.
Viktigt för tjänsten
• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis pedagogik, HR, administration eller motsvarande.
• Erfarenhet av planering och schemaläggning av utbildningar.
• Vana av att arbeta med externa leverantörer och interna utbildare.
• Mycket god organisatorisk och administrativ förmåga samt god kommunikationsförmåga.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Meriterande är erfarenhet av SAP, planeringsverktyg samt digitala utbildningsplattformar/LMS.
Detta är ett konsultuppdrag med start 2/3 2026 och som sträcker sig till 3/7 2026. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sofia Gillberg via sofia.gillberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Ersättning
