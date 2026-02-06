Utbildningskoordinator
2026-02-06
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) har omkring 10 medarbetare.
Institutionen ansvarar för och administrerar all utbildning på grund- och avancerad nivå i biologi vid Stockholms universitet. Detta innefattar bland annat att tillgodose att utbildningarna håller hög kvalitet och svarar mot studenters och samhällets behov. BIG:s uppdrag omfattar även att ge förutsättningar för lärare på övriga biologiinstitutioner att bedriva så god undervisning som möjligt, samt att ge stöd åt lärare och studenter under utbildningens gång.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-biologisk-grundutbildning.
Som utbildningskoordinator har du en viktig roll att fylla på institutionen, som länk mellan institutionens administrativa och strategiska arbete. Det är en roll som varvar självständigt arbete med nära samarbete. Dina arbetsuppgifter kan till exempel komma att innebära kvalitetssäkring och koordinering av institutionens utbildningar, alumnverksamhet, antagning och behörighetsbedömning, samt övrig undervisningsadministration.KvalifikationerKvalifikationer
- Akademisk examen inom biologi eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för anställningen.
- Minst tre års erfarenhet av arbete på universitet och högskola.
- Erfarenhet av utbildningsadministration i system som till exempel Ladok och NyA.
Meriterande
- Kunskap om det svenska utbildningssystemet och de regelverk som omgärdar det.
- Forskarutbildning.Dina personliga egenskaper
Eftersom arbetet innebär regelbunden kontakt och interaktion med kollegor, lärare och studenter är det viktigt att du är serviceinriktad och kommunikativ. Du har mycket god förmåga att kommunicera professionellt i både tal och skrift på engelska och svenska. Det är viktigt att du självständigt kan organisera och planera ditt arbete. Flexibilitet och samarbetsförmåga är särskilt viktigt eftersom BIG är en liten organisation där man ibland med kort varsel kan behöva rycka in och hjälpa varandra. Du ska ha god prioriteringsförmåga och förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av prefekt Niklas Janz, tfn 08-16 40 22, mailto:prefekt.big@su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
