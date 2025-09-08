Utbildningshandläggare, vikariat
Göteborgs universitet / Yrkesvägledarjobb / Göteborg Visa alla yrkesvägledarjobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand - Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. Som samlad fakultet för konst och lärande är vi en oberoende, visionär och kritisk kraft i det nödvändiga arbetet med att skapa ett mer hållbart och öppet samhälle.
Nu söker Högskolan för scen och musik en utbildningshandläggare. Som utbildningshandläggare ingår du i den administrativa gruppen tillsammans med tre andra utbildningshandläggare, HR, ekonomi, kommunikatörer, internationell handläggare och samordnare. Gruppen består av 14 medarbetare och leds av administrativ chef.
Mer om Högskolan för scen och musik: https://www.gu.se/scen-musik
Göteborgs universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar till exempelvis kurs- och programadministration, handläggning av sökande samt övrig utbildningsadministration på institution.
Arbetet inom utbildningsadministration är självständigt men bedrivs i nära samarbete med de andra utbildningshandläggarna, programansvariga, enhetschefer, lärare samt viceprefekt för utbildning.
Som handläggare på utbildningsexpeditionen är du ofta sökandes och studenters första kontakt på institutionen. Vi ger god service och informerar studenter, personal och allmänhet i utbildningsrelaterade frågor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• utbildningsadministration
• handläggning och myndighetsutövning
• information till sökande, studenter och lärare
• antagningsprovPubliceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Du bör ha:
• god administrativ förmåga
• erfarenhet av utbildningsadministration vid universitet/högskola
• erfarenhet av myndighetsutövning samt kunskap om gällande regelverk
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Det är meriterande om du har:
• goda kunskaper om och erfarenhet av antagningsarbete vid universitet/högskola
• goda förvaltningsrättsliga kunskaper
• erfarenhet av arbete i följande system: NyA-webben, Ladok, Canvas och Microsoft 365
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att självständigt lösa arbetsuppgifter på ett strukturerat och serviceinriktat sätt. Du har hög servicekänsla men kan också sätta gränser och prioritera, särskilt i perioder av hög arbetsbelastning.
Du är lugn och pedagogisk i stressiga situationer och bidrar till en positiv gemensam arbetsplats. Du bör ha förmåga att förstå och dra relevanta slutsatser kring olika typer av ibland komplex information och utifrån det skapa kvalitativa underlag till verksamheten. Du är pedagogisk och kan både muntligen och skriftligen förklara processer och regelverk.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
I nuläget sker ett nybyggnadsprojekt där hela Konstnärliga fakulteten kommer att samlas intill Götaplatsen. Högskolan för scen och musiks nav med administration och ledning finns i nuläget på Eklandagatan 86. Undervisningen sker dessutom på ytterligare tre andra adresser.
Intervjuer kommer att hållas torsdag den 2/10, fredag 3/10 (endast eftermiddagen), måndag den 6/10, torsdag den 9/10 (endast förmiddagen).
Anställning
Tidsbegränsad anställning, vikariat, för perioden 2026-01-07 till och med 2026-06-18 med eventuell möjlighet till förlängning.
Tillträde: 2026-01-07
Omfattning: 100% av heltid
Placering: Högskolan för scen och musik (Eklandagatan 86)
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Katrin Enoksson, administrativ chef. Tfn: 0766-181199. Email: katrin.enoksson@hsm.gu.se
Magdalena Eldh, personaladministratör Tfn: 031-786 4010. Email: magdalena.eldh@hsm.gu.se
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9496976