Utbildningshandläggare (SO 7) till Flygskolan
Flygskolan (FlygS) utbildar piloter och övriga besättningsmedlemmar till Luftstridskrafternas flygförband. Flygvapnets flygskola söker nu en engagerad och kompetent Utbildningshandläggare som vill arbeta med avancerad flygutbildning, simulatorutveckling och pilotoperativt stöd.
Om enheten
Flygskolan (FlygS) vid Malmen i Linköping bedriver utbildning av militära piloter för Försvarsmaktens flygtjänst. Flygskolan är en del av Försvarsmaktens gemensamma skolverksamhet och utbildar piloter för samtliga flygförband och flygande system inom Försvarsmakten.
Verksamheten omfattar både teoretisk och praktisk utbildning, från grundläggande flygutbildning till mer avancerad taktisk flygträning. Utbildningen sker med stöd av moderna simulatorer, flygplan och digitala utbildningsverktyg.
Vi har en kompetent och engagerad utbildningsmiljö där eleven står i centrum. Utbildningsmiljön präglas av en stark flygsäkerhetskultur, öppenhet, professionalism och utvecklingsvilja.
Vi välkomnar dig som vill bidra med din mångåriga flygerfarenhet och pedagogiska kompetens till vårt viktiga uppdrag - att utbilda framtidens militära piloter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utbildningshandläggare blir du en viktig del i Flygvapnets utbildningskedja. Du arbetar nära instruktörer, flyglärare och teknisk personal och ansvarar för att våra pilotelever får en realistisk, effektiv och säker träningsmiljö.
Du kommer ingå i ett professionellt team där fokus ligger på pedagogik och flygsäkerhet.
• Sköta enklare drift av flygskolans simulatorer och säkerställa hög tillgänglighet
• Ansvara för simulatorrelaterade uppgifter som kräver pilotkompetens
• Planera och genomföra utbildning av nya simulatorinstruktörer
• Stödja externa kunder i flygoperationella frågor, OPEVAL och relaterade utvärderingar
• Verifiera fel, genomföra kontrollflygning av simulatorer och dokumentera eventuella avvikelser
• Stödja divisionerna med instruktörskompetens enligt verksamhetens behov
• Kunna leda debriefing med fokus på lärande, flygsäkerhet
• Skapa och utveckla generiska och specifika flygövningar, scenarioutveckling och analys av elevprestationer
• Dokumentera utbildningsverksamheten enligt gällande regelverk Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
• Yrkesofficer
• Pilotbakgrund på hkp15 med minst 1000 flygtimmar
• Flerårig erfarenhet av flygutbildning
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team.
Du har god pedagogisk förmåga, har ett prestigelöst och samarbetsinriktat arbetssätt och kan anpassa dig till verksamhetens krav och förutsättningar. Du har en stark vilja att utveckla andra och skapa en trygg utbildningsmiljö. Du tar egna initiativ, är lösningsorienterad och trivs med att driva utvecklingsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet som flyglärare
• Erfarenhet som simulatorinstruktör
• CRM-instruktör
För upplysningar om tjänsten kontakta:
Marcus Jedby, utbildningchef FlygS, telefon: 0708536560, e-post: marcus.jedby@mil.se
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
Fredrik Pettersson, HR-handläggare, telefon: 0701450818, e-post: fredrik.a.pettersson@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S Helena Lemnell via vx 018-19 60 00
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00 Övrig information
• Befattning: Militär befattning
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med en provanställning om sex (6) månader vid ev. återanställning
• Sysselsättningsgrad: 100%
• Arbetsort: Linköping
• Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
9816422