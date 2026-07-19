Vill du tjäna utan lönetak? Vi söker företagssäljare!
Marketplace Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Järfälla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Järfälla
2026-07-19
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Marketplace Sverige AB expanderar och söker nu fler ambitiösa företagssäljare som vill bygga sin egen framgång tillsammans med oss.
Vi söker dig som drivs av affärer, gillar att skapa nya kundrelationer och vill arbeta med moderna tjänster som företag efterfrågar.
Din roll
Som företagssäljare ansvarar du för att kontakta företag, identifiera deras behov och erbjuda lösningar som hjälper dem att växa. Du arbetar med både nya och befintliga kunder och bygger långsiktiga affärsrelationer.
Våra tjänster
Du kommer att sälja ett brett utbud av tjänster, bland annat:
Digital marknadsföring
SEO
Google Ads
Hemsidor och e-handel
Företagsprofiler
Bannerannonsering
Sponsrade artiklar
Rekrytering och bemanning
AI- och digitaliseringstjänster
Vi söker dig som
Har ett starkt eget driv
Är kommunikativ och affärsmässig
Har lätt för att skapa nya kundrelationer
Gillar att arbeta mot mål
Ser möjligheter där andra ser hinder
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi värdesätter rätt inställning, engagemang och viljan att lyckas.
Vi erbjuder
Provision utan övre gräns
Ett brett tjänsteutbud med stor efterfrågan
Introduktion och kontinuerlig coachning
CRM-system och säljmaterial
Möjlighet att utvecklas i takt med företaget
En entreprenöriell arbetsmiljö där prestation belönas
Ersättning
Tjänsten är 100 % provisionsbaserad. Ju fler affärer du gör, desto mer tjänar du. Det finns inget lönetak.
Om Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB hjälper företag att växa genom smarta digitala lösningar och marknadsföring. Vi arbetar med företag i hela Sverige och erbjuder tjänster som skapar synlighet, fler kunder och ökad tillväxt.Publiceringsdatum2026-07-19Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg inom försäljning? Skicka in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande och ser fram emot att träffa vår nästa stjärnsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
10006087