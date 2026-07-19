Processoperatör till WOG Metall i Skillingaryd
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Lackerarjobb / Vaggeryd Visa alla lackerarjobb i Vaggeryd
2026-07-19
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WOG Metall har funnits sedan 1944. Fabriken ligger i natursköna Elghammar bara några kilometer väster om Skillingaryd. Med stor driftighet och nyfikenhet för nya produkter och tillverkningssätt har företaget drivits framåt. Vi är certifierade sedan länge inom ISO 9001.
Här är vår pulverlackering själva navet i vår fabrik. Vi har över 30 års erfarenhet av att pulverlackera produkter till andra kunder.
På WOG lackerar vi allt från möbler, industridetaljer, butiksinredning, till stapelbara metallstolar, fällbord och andra detaljer i metall.
Under 2023 invigde vi en helt ny pulverlackering som har ökat vår kapacitet kraftigt och gett oss en modern anläggning, som lackar effektivt och med toppenresultat. En anläggning som är bra för miljön och gör att vi kan ställa om supersnabbt mellan färgbyten.
Vi lackar produkter med längder upp till 3000 mm, bredder 1000 mm och höjder 1800 mm. Valfriheten är stor när det kommer till kulörer. Vi har alltid ett stort antal färger med olika glanstal på lager.
Processoperatör till WOG Metall i Skillingaryd
Vill du arbeta i en stabil och välfungerande produktion där du får en viktig roll i det dagliga arbetet? Vi söker nu en processoperatör till teamet i Skillingaryd. Här blir du en del av ett sammansvetsat team och får jobba praktiskt nära produktionen, med tydliga rutiner och bra stöd från dina kollegor.
Om rollen
Som processoperatör hos kunden ansvarar du för att hålla produktionslinjen igång och se till att flödet rullar på som det ska. Ni jobbar i ett team och stöttar varandra i dagliga driften. Du övervakar även processen, utför kontroller och ser till att kvaliteten håller en jämn nivå. Rollen passar dig som gillar ordning och reda, trivs i en praktisk arbetsmiljö och tycker om att ha ett arbete där det hela tiden händer saker. Till en början kommer du att arbeta dagtid, men du ska även kunna jobba 2-skift.Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Köra och övervaka produktionslinjen enligt rutiner
Se till att produktionen flyter på med så få driftstopp som möjligt
Göra provtagningar och kvalitetskontroller
Rapportera eventuella avvikelser och bidra till förbättringar i arbetssättetKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom produktion eller ytbehandling
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs med praktiskt arbete och rutinbaserade uppgifter
Har god förmåga att samarbeta och kommunicera med kollegor
Kan arbeta både dagtid och i 2-skift
Vi erbjuder
Hos kunden får du möjlighet att bli en del av ett engagerat och sammansvetsat team i en stabil produktionsmiljö. Du får tydliga rutiner, bra introduktion och stöd från erfarna kollegor. Det är en roll där du varje dag ser konkreta resultat av ditt arbete och har möjlighet att bidra till kontinuerliga förbättringar.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB
(org.nr 556803-3343)
568 92 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wog Metall AB Kontakt
Säljare
Jonas Stigemyr jonas@pulsbemanning.se +46734340452 Jobbnummer
10006079