Butikssäljare till kött- & charkbutik i Saluhallen 1 heltid & 1 timanställd
Hasselhausen AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-19
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hasselhausen AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-07-19Om företaget
Hasselbacken Kött & Chark ligger mitt i Stora Saluhallen i Göteborg. Vi säljer kvalitetskött och charkuterier från noga utvalda producenter — från svenskt gårdskött till internationella specialiteter — och vår disk är ett hantverk vi är stolta över. Nu förstärker vi teamet med en heltidsanställd med arbetsledande ansvar samt två timanställda på flexbasis.Dina arbetsuppgifter
Som butikssäljare hos oss arbetar du med försäljning och kundservice över disk, korrekt hantering, förvaring och exponering av livsmedel enligt våra rutiner, samt daglig städning och löpande underhåll av butik, arbetsytor och utrustning. Du samarbetar tätt med kollegorna och bidrar till en rättvis fördelning av arbetsuppgifterna. Arbetet ställer höga krav på hygien, noggrannhet och ordning — vi hanterar färskvaror där kylkedja och renlighet aldrig får brista.
För heltidstjänsten tillkommer utökat ansvar: du ansvarar för butikens dagliga drift under dina pass — även när ägaren inte är på plats. Det innebär ansvar för butikens skick och hygien, aktivt arbete med att förebygga och rapportera svinn och avvikelser, efterlevnad av rutiner för kassa, lås och larm, arbetsledning och fördelning av arbetsuppgifter, samt att dagliga instruktioner från arbetsgivaren genomförs korrekt. Rollen ersätts med ett särskilt ansvarstillägg.
Vi söker dig som har
– Känsla för service och äkta glädje i kundkontakt — du ser varje kund och tar dig tid
– Kunskap om eller stort intresse för kött, chark och matlagning, och viljan att lära dig vårt sortiment på djupet
– Säljteknik: du kan läsa av kunden, rekommendera, mersälja och skapa stammisar
– Stark arbetsmoral och självdisciplin — du håller rutiner även när ingen tittar, är punktlig och pålitlig
– Prestigelöshet inför alla delar av jobbet, från disk till städ
– För heltidstjänsten: ledaregenskaper — du tar ansvar, fattar beslut i vardagen, föregår med gott exempel och får teamet att arbeta åt samma håll
Erfarenhet från manuell disk, saluhall, restaurang eller livsmedelsbutik är meriterande men inte ett krav — rätt inställning väger tyngst. Svenska i tal krävs; fler språk är ett plus i saluhallsmiljön.
Anställningsvillkor
– 1 tjänst: heltid, tillsvidare, med utökat ansvar (ansvarig butik)
– 2 tjänster: timanställning på flexbasis — pass förläggs efter verksamhetens behov, perfekt för dig som studerar eller vill ha ett flexibelt extrajobb
– Arbetstid: dagtid, vardagar och lördagar (saluhallens öppettider)
– Lön: enligt överenskommelse, semesterersättning enligt lag
– Tillträde: enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV och några rader om dig själv till Hasselbacken.Rekrytering@hotmail.com
. Märk ansökan "Heltid" eller "Timanställning". Urval sker löpande vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Hasselbacken.rekrytering@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Heltid eller Timanställning". Arbetsgivare Hasselhausen AB
(org.nr 559468-6726), https://hasselbackenchark.com/
Stora Saluhallen 102 (visa karta
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411 17 GÖTEBORG Kontakt
Farzam Moulaiyan Hasselhausen@gmail.com 0760563131 Jobbnummer
10006078