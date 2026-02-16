Utbildningsanställning operationssjuksköterska
Vi erbjuder dig som sjuksköterska att läsa en specialistutbildning på arbetstid med bibehållen lön i en så kallad utbildningsanställning.
Samtidigt som du studerar blir du tillsvidareanställd på enheten där du sedan kommer att arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Den här tjänsten söker du separat och utbildningen söker du genom antagning.se senast 260316. Den här annonsen innebär alltså inte att du även sökt in till utbildningen utan det behöver göras via antagning.se!
Läs mer om utbildningsanställning här
Om dig
Vi söker dig som vill ha ett högteknologiskt jobb där du hela tiden får chans att lära dig nya saker. Gillar du att jobba ihop med andra yrkeskategorier som ett team och vill göra skillnad för andra människor varje dag? Då ska du jobba som operationssjuksköterska! Vi söker främst dig som är legitimerad sjuksköterska och anställd av Region Kalmar län. Om du inte är anställd hos oss men har ett stort intresse för att vidareutbilda dig har du ändå möjlighet att söka utbildningsanställningen så länge du är utbildad sjuksköterska.
Din framtida arbetsplats
Operations- och Intensivvårdskliniken bedriver en avancerad verksamhet som vi är stolta över. Vårt arbete är inspirerande och utmanande, genom vårt teamarbete gör vi skillnad-tillsammans. Som operationssjuksköterska är du med där det händer! Du lägger din energi och omtanke på en patient åt gången och är en viktig spelare för att patienten får rätt vård och att operationerna genomförs på ett säkert sätt. Som operationssjuksköterska hos oss är du inriktad mot specialiteter som ortopedi, kirurgi, urologi och gynekologi. Välkommen till en klinik med mycket kunskap och yrkesstolthet som har roligt tillsammans!
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
