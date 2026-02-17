Utbildningsadministratör | Vattenfall | Stockholm
2026-02-17
Vill du arbeta som utbildningsadministratör och bidra till att planera och genomföra en omfattande utbildningsplan i Stockholm? Vi på Manpower söker nu en strukturerad och serviceinriktad utbildningsadministratör för ett konsultuppdrag hos Vattenfall i Solna. Har du erfarenhet av administration, service eller koordinering och vill arbeta nära verksamheten i en samhällsviktig organisation? Då är detta rollen för dig - varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Solna, Stockholm
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som utbildningsadministratör
Som utbildningsadministratör hos Manpower, ute hos vår kund Vattenfall, kommer du att spela en central roll i genomförandet av enhetens utbildningsplan för 2026. Ditt huvuduppdrag blir att planera, samordna och följa upp utbildningar - från första kontakt med föreläsare och deltagare till färdigställd ekonomisk uppföljning.
Du kommer att arbeta nära chefer och medarbetare på olika nivåer, och dina kontaktytor finns över hela landet. Rollen innebär ett varierat arbete där du både driver utbildningsadministration och ger brett administrativt stöd till avdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, koordinera och administrera utbildningar enligt fastställd utbildningsplan
Ansvara för kontakter med föreläsare och deltagare inför utbildningar
Boka lokaler, ordna förtäring och säkerställa praktiska förberedelser
Genomföra ekonomisk uppföljning, t.ex. hantera fakturor för lokal, material och förtäring
Samla in och sammanställa deltagarenkäter efter genomförda utbildningar
Ge administrativt stöd till avdelningen och kollegor i landet
Stötta programledare med mötesbokning, anteckningar och rapportmaterial
Bidra till projektstöd inom ekonomi, tidsplanering och resursuppföljning
Hantera dokumentation, behörigheter och datainsamling
Delta i riskhantering och verksamhetsutveckling inom investeringsprogrammet
Den vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs i en roll där du får planera, koordinera och stötta verksamheten i vardagen. Du har god förmåga att skapa relationer och anpassa dig efter verksamhetens behov, och du arbetar noggrant och självständigt.
Du har erfarenhet av administrativa uppgifter och är trygg med att arbeta i olika IT-system, särskilt M365. Det viktigaste är att du har rätt driv, nyfikenhet och förmåga att hålla ihop många delar samtidigt.
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning
Har 1-2 års erfarenhet av administration, kontorsarbete, reception eller liknande
Är strukturerad och van att planera och samordna flera parallella uppgifter
Har kundfokus och trivs i en roll med många kontaktytor
Har goda kunskaper i IT-system, särskilt M365
Har affärsinsikt och kan följa upp ekonomiska delar inom ditt ansvarsområde
Är anpassningsbar och flexibel inför skiftande behov
I enlighet med våra kunders krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
