Utbildning för jobbmöjligheter inom Part Group

Nordisk Kompetens AB / Grovarbetarjobb / Kalix
2025-09-10


Utbildning för att skapa jobbmöjlighet inom Part Group

Vi erbjuder fyra utbildningsspår och möjlighet till jobb efter avslutad utbildning

Så funkar det

• Läs mer om utbildningarna nedan och ansök redan idag. Vi erbjuder utbildningar på två orter med specialisering mot byggteknik, VVS, el samt svets och montage.
• Du blir kontaktad av vår rekryteringspartner Nordisk Kompetens i samband med urval och antagning.
• Utbildningarna startar i oktober 2025.
• Efter genomförd utbildning finns möjlighet till jobberbjudande inom Part Group
• Om du inte är bosatt på orten idag kan kommunens inflyttningslots hjälpa dig och eventuella medflyttande anhöriga att etablera dig på orten med bland annat bostad, skola och arbete för anhöriga.

Välj din väg - våra utbildningar

Byggteknik

• Varaktighet: 10-12 veckor.
• Plats: Utbildning Nord i Övertorneå. (Boende kan ordnas)
• Ämnen som studeras:

• * Arbetsmiljö
• * Säkerhet
• * Ritningsläsning
• * Matematik
• * Finsnickeri
• * Montering av dörrfoder
• * Montering av armaturer
• * Målning
• * Uppsättning av gipsskivor
• * Plattsättning
• * Betonggjutning

El, VVS, Svets och montering

Eleverna läser arbetsmiljö, säkerhet samt ritningsläsning samt inriktning mot VVS, el, eller svets och montage.

• Varaktighet: 12 veckor.
• Plats: A-Star i Skellefteå.
• Gemensamma ämnen:

• * Arbetsmiljö
• * Säkerhet
• * Ritningsläsning

• Specialisering:

• * VVS (bas)
• * El (bas)
• * Svets och montage

Vid frågor kontakta Nordisk Kompetens; maria.jonsson@nordiskkompetens.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk kompetens AB (org.nr 556987-0750)

Arbetsplats
Nordisk Kompetens

Jobbnummer
9501149

