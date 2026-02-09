Utbildare inom Byggingenjör - Hållbart byggande

TeknikAkademin Norden AB / Byggjobb / Göteborg
Utbildare inom Byggingenjör - Hållbart byggande
Plats: Göteborg Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom hållbart byggande och byggingenjörsområdet. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, gärna med hållbarhetsfokus, och som vill utbilda framtidens byggingenjörer.

Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom bygg, anläggning och hållbart byggande. Utbildningen kombinerar teori, praktiska moment och projekt nära verkliga branschscenarion. Fokus ligger på att ge studenterna en bred och modern kompetens som matchar branschens framtida behov.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom bygg- och anläggningsteknik

Förmedla kunskaper i hållbar utveckling kopplat till bygg och miljö

Introducera digitalt byggande och digital dokumentation

Undervisa i konstruktion, betongteknik och produktion

Lära ut ledarskap, KMA och entreprenadjuridik

Handleda studerande under projekt och examensarbete

Samverka med branschen inför LIA-perioder

Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet inom bygg, anläggning eller hållbart byggande

God kompetens inom byggteknik, konstruktion eller produktion

Kunskap om branschens standarder, metoder och verktyg

Erfarenhet av digitalt byggande eller digital dokumentation är meriterande

Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i byggprojekt

Erfarenhet av projektledning eller arbetsledning

Erfarenhet som handledare/instruktör

Erfarenhet av KMA-arbete, entreprenadjuridik eller branschspecifik dokumentation

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till distansinslag där det är möjligt

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att bidra till framtidens kompetens inom hållbart byggande

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191500-1830373".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9729880

