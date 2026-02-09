Utbildare inom Byggingenjör - Hållbart byggande
Plats: Göteborg Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom hållbart byggande och byggingenjörsområdet. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, gärna med hållbarhetsfokus, och som vill utbilda framtidens byggingenjörer.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom bygg, anläggning och hållbart byggande. Utbildningen kombinerar teori, praktiska moment och projekt nära verkliga branschscenarion. Fokus ligger på att ge studenterna en bred och modern kompetens som matchar branschens framtida behov.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom bygg- och anläggningsteknik
Förmedla kunskaper i hållbar utveckling kopplat till bygg och miljö
Introducera digitalt byggande och digital dokumentation
Undervisa i konstruktion, betongteknik och produktion
Lära ut ledarskap, KMA och entreprenadjuridik
Handleda studerande under projekt och examensarbete
Samverka med branschen inför LIA-perioder
Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterialKvalifikationer
Gedigen erfarenhet inom bygg, anläggning eller hållbart byggande
God kompetens inom byggteknik, konstruktion eller produktion
Kunskap om branschens standarder, metoder och verktyg
Erfarenhet av digitalt byggande eller digital dokumentation är meriterande
Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i byggprojekt
Erfarenhet av projektledning eller arbetsledning
Erfarenhet som handledare/instruktör
Erfarenhet av KMA-arbete, entreprenadjuridik eller branschspecifik dokumentation
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till distansinslag där det är möjligt
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att bidra till framtidens kompetens inom hållbart byggande
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191500-1830373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta
)
417 20 GÖTEBORG Jobbnummer
9729880