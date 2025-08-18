Utbildad och erfaren bagare sökes
2025-08-18
Vi letar efter den glada och drivna konditorn/bagaren som vill vara en del i gänget på Toftastrand konditori strax norr om Växjö centrum. Förutom konditori så har vi här hotell, konferens och Villa Viks matsalar som är vår restaurang.
Vi behöver dig som har dokumenterad erfarenhet av yrket och självklart en konditorutbildning i bagaget och inte minst älskar hantverket.
Vi har öppet alla dagar i veckan och det ingår även att vara i kallskänken och möta gästerna när det behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: jobb@villavik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T H K i Sandsbro AB
(org.nr 556545-9939)
Lenhovdavägen 72 (visa karta
)
352 71 VÄXJÖ Arbetsplats
Toftastrand Hotell och Konditori Jobbnummer
