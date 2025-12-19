Utbildad fritidsledare
Stockholms kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Fritidsenhet Hässelby och Fritidsenhet Vällingbys uppdrag är att erbjuda barn och
ungdomar trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter på våra parklekar fritidsgårdar och på våra riktade mötesplatser.
Verksamheterna är öppna mötesplatser där fritidsledarna tillsammans med besökarna planerar och genomför fritidsaktiviteter. Verksamheterna ska erbjuda en bredd av olika aktiviteter. Verksamhetsplan och styrdokument finns som stöd i planering och verksamhetsutveckling. Vi rekryterar fritidsledare som gillar att arbeta områdesbaserat eftersom vi ofta hjälps åt över både verksamhetsgränser och enhetsgränser utifrån barnens behov och intressen. Under loven slår vi ihop oss och jobbar ännu mer utomhus på bad och mobilt runtomkring i hela stadsdelsområdet. Vi har nära samverkan med fält, familjestöd, civilsamhälle och socialtjänst. Är du specifikt nyfiken på att arbeta med den äldre målgruppen av ungdomar 16-19 år med "mobil platsobudenverksamhet" så kan du vara den som vi söker just nu. Hos oss är man anställd på en av två enheter som arbetar nära varandra. Alla medarbetare skall kunna arbeta på alla våra verksamheter med människor i målgruppen 0-100 år. Parklekar- 0-100 år. Fritidsgård - Högstadiet och Mobila teamet- Gymnasiet, samt på våra riktade verksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning 7-25 år och på vår HBTQIA mötesplats 13-17 år.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du som fritidsledare kan påverka, förbättra och utveckla verksamheten genom självledarskap och samarbete.
Handledning med extern handledare erbjuds till alla arbetsgrupper en gång per månad. Friskvårdsbidraget är 3000 kr per år. Arbetstiden är 40 h per vecka. Varje medarbetare arbetar ca 3-4 kvällar per vecka på ett rullande treveckorsschema. På parklek är grundbemanningen 2 och på fritidsgårdarna så är det 3-5 på schema. Ledningen för verksamheterna är tydliga med vilka förväntningar och krav som ställs och arbetar med tillitsbaserat ledarskap.
Din roll
Uppdraget innebär att utifrån ett främjande perspektiv ta tillvara besökarnas resurser och erbjuda möjligheter för våra barn och unga att förverkliga sina idéer.
Ditt och teamets uppdrag är att utveckla arbetet med att öka ungas delaktighet och öka det ungdomsproducerade utbudet av aktiviteter. KEKS läroplan är ett stöd i arbetet. Ungas egna projekt, kompetenser och intressen står i centrum. Arbete med lovverksamhet och arrangemang är också en viktig del. Aktiviteter inom området våldsprevention MVP fritid ingår.
Inom fritidsenhet Vällingby erbjuds riktad verksamhet till barn och unga med funktionsnedsättning och vi har en HBTQIA mötesplats samt ett mobilt fritidsledarteam.
Vi arbetar utifrån barnkonventionen och barnets bästa. För att klara uppdraget så måsta du tycka om att arbeta med barn och ge barnen din tid under öppettiderna. I schemat finns tid för administrativt arbete, planering, samverkan och uppsökande arbete så när verksamheten har öppet är du med i leken och aktiviteterna tillsammans med barnen.
Mycket verksamhet sker utomhus och i alla väder så du bör gilla Sveriges årstids skiftningar och utomhushusklimat. Alla verksamheter har mycket fokus på rörelse, idrott och hälsa.
Vi söker en person som inte är rädd för att göra bort sig, vågar klä ut sig på Halloween och tycker om att leka överlag. Vi uppmuntrar nytänkande och idéer.
Vi vill stärka barn och unga i deras utveckling genom det informella lärandet. Du som söker jobb hos oss behöver därför ha egna tankar om hur du kan bidra till det i praktiken. Det ingår att utveckla och möjliggöra för våra besökare att vara med och påverka verksamheten och innehållet i större utsträckning än i dag.
En annan del i uppdraget är att sprida information om den öppna fritidsverksamheten, lotsa och locka nya barn att ta del av verksamhetens innehåll och att arbeta uppsökande i samarbetsskolorna.
Alla fritidsverksamheter skall upplevas trygga och roliga för ALLA och därför arbetar vi mot diskriminering och kränkningar, vilket innebär att du tillsammans med kollegor och ledning behöver vara tydlig, lågaffektiv samt kunna upprätthålla regler, hantera konflikter, kontakta vårdnadshavare, andra samverkanspartner tex socialtjänsten, fältassistenter och polis för att lösa situationer som kan uppstå. Alla som arbetar har anmälningsskyldighet till socialtjänst och polis och skall vara väl införstådda av innebörden i det. Verksamheterna gör ca 30-40 orosanmälningar till socialtjänsten per år för att tidigt skydda/hjälpa barn som riskerar att råka illa ut. Våra fritidsledare sitter i samverkans överskridande SSPF (samverkan skola socialtjänst polis och fritid) grupper. Organisatoriskt tillhör vi avdelning Individ och familj.
Din kompetens och erfarenhet
KRAV :
Utbildad fritidsledare, fritidshemslärare, idrottslärare eller motsvarande eftergymnasial utbildning arbetsgivaren anser likvärdig med två års studier på högre nivå.
Erfarenhet av tidigare arbete med barn och ungdomar.
Självständigt och i grupp kunna planera och genomföra aktiviteter.
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift. Krävs för vår dagliga dokumentation.
Goda referenser från minst en tidigare chef inom området barn och unga.
God förmåga att arbeta både självständigt och kunna samarbeta i ett team.
Prickfritt belastningsregister för att arbeta med barn och unga.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadsanställd - 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Område främjande Kontakt
Henrik Myhrvold henrik.myhrvold@stockholm.se 08-50805733 Jobbnummer
9656020