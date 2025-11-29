Utbildad Butikskontrollant civil/uniformerad
Sydsec Bevakning AB / Väktarjobb / Malmö Visa alla väktarjobb i Malmö
2025-11-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydsec Bevakning AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Heltidsanställning!
Sydsec söker utbildade väktare för arbete i Malmö och Lund med omnejd, Arbetet bedrivs i butiksmiljö som både uniformerad och civil butikskontrollant, vilket ställer krav på dig att möta och hantera människor på ett professionellt sätt.
För rätt person finns även möjlighet att jobba inom företagets andra verksamhetsområden.
För att kunna söka tjänsten ska du ha genomfört utbildning VU1, VU2, PYT samt BK (butikskontrollant) inom föreskriven tid med godkänt resultat. Vi kommer endast ha möjlighet att svara på de ansökningar som har rätt kvalifikationer.
Du behöver ha och kunna:
Behärska det svenska språket väl i tal och skrift
God fysik
Stabilt psyke
Flexibel
Gymnasiekompetens
ServiceinriktadPubliceringsdatum2025-11-29Körkortskrav
Engelska (fler språk är meriterande)
Negativt drogtestresultat
Utdrag ur RPS
(belastningsregistret, ostraffad, kuvert överlämnas oöppnat vid intervju). OBS! Utökad bakgrundskontroll kommer att utföras.
Godkänd utbildning Vu1 och Vu2 samt BK
Sydsec erbjuder lön enligt kollektivavtal mellan Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Gå in på www.sydsec.se
och läs mer om oss och vårt företag. Välkommen att sända din ansökan med cv och personligt brev till info@sydsec.se
redan idag.
Märk ansökan "BK Sydsec".
Vi anställer fortlöpande efter hand som ansökningarna kommer in. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: bjarne.s@sydsec.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""BK Sydsec"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydsec Bevakning AB
(org.nr 556653-5927), http://www.sydsec.se
Sydsec Huset, Arlövsvägen 2 (visa karta
)
215 79 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bjarne Sjöbeck bjarne.s@sydsec.se 0762466392 Jobbnummer
9621114