Utbilda inom Kran och traversteknik
Huvudsakliga ansvarsområden
Undervisning och pedagogik: Planera och genomföra undervisning som integrerar teori med praktiska tillämpningar, exempelvis inom motorstyrning, felsökning och hydraulik.
Kvalitetssäkring: Säkerställa att utbildningen följer utbildningsplanen och att de studerande når fastställda lärandemål gällande kunskaper, färdigheter och kompetenser.
Bedömning: Informera studerande om bedömningskriterier samt genomföra examinationer som säkerställer att de studerande kan fatta självständiga beslut kring säkerhet och funktion.
Samverkan: Samarbeta med utbildningsledare och ledningsgrupp för att säkerställa att kursinnehållet är relevant för branschens behov.
Kravprofil: Kunskaper och erfarenhet
För att vara aktuell för rollen bör du ha dokumenterad kompetens inom följande områden som ingår i utbildningen:
Elteknik och styrsystem: Djup kunskap om elektriska och digitala styrsystem, inklusive PLC, frekvensomriktare och kommunikationsbussar (t.ex. Profibus, CAN-bus).
Mekanik och lyftutrustning: Förståelse för kranars uppbyggnad, hydrauliska principer samt kvalitetskriterier för komponenter som stållinor och bromssystem.
Regelverk och säkerhet: God kännedom om Maskindirektivet, elsäkerhetsföreskrifter (ESA) samt arbete på hög höjd.
Praktisk felsökning: Förmåga att lära ut användning av mätinstrument för strömmätning, lastberäkning och teknisk felsökning.Publiceringsdatum2026-05-04Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten: Du agerar som en förebild när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetsföreskrifter.
Kommunikativ: Du kan förklara komplexa tekniska lösningar på både svenska och engelska.
Inkluderande: Du bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö i enlighet med utbildningens värdegrund och likabehandlingsplan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7677040-1980328". Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
103 16 STOCKHOLM
