Butikssäljare till Maskin & Verktyg, Uppsala
2026-06-01
Vill du arbeta i en butik där kundservice, problemlösning och laganda står i centrum? Nu söker vi en engagerad butikssäljare till vår butik i Uppsala. Hos oss får du en omväxlande roll i ett familjärt företag med korta beslutsvägar och hög laganda. Vi hjälps åt, ställer upp för varandra och arbetar tillsammans för att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder.
Om oss och arbetet
Uppsala Maskin & Verktyg AB finns i Uppsala, Gävle och Västerås och erbjuder maskiner, verktyg, arbetskläder, skyddsutrustning och övriga förnödenheter till företag inom bygg, industri, service och offentlig verksamhet.
Hos oss blir du en viktig del av teamet och en representant för vårt varumärke. Vi söker dig som tycker om att hjälpa människor, gillar att hitta lösningar och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik.
Vi erbjuder en arbetsplats med positiv utveckling, engagerade kollegor och möjligheten att utvecklas tillsammans med företaget.
Om rollen
Som butikssäljare hos oss arbetar du nära kunden och hjälper till att hitta rätt produkter och lösningar utifrån kundens behov. Våra kunder ska känna sig välkomna, sedda och få professionell rådgivning när de besöker butiken.
Du behöver inte kunna allt från början – men du behöver vara nyfiken, driven och tycka om att lära dig nya saker. En viktig del av rollen är att kunna ta reda på information själv och vilja förstå våra produkter och kunders verksamheter.
Arbetet är varierande och innehåller både försäljning och praktiska uppgifter i butiken såsom orderläggning, offerthantering, varupåfyllning och mycket annat.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tar ansvar, ser vad som behöver göras och tycker om att ge bra service. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv stämning både mot kunder och kollegor. För att trivas hos oss behöver du vara självgående, lösningsorienterad och bekväm med att arbeta i ett högt tempo. Du gillar att lösa problem och tvekar inte att söka information eller be om hjälp för att hitta rätt svar till kunden.
Tidigare erfarenhet av försäljning eller service är viktigt, men vi lägger också stor vikt vid personlighet och inställning.
Annat viktigt att veta
Tjänsten är på heltid och inleds med sex månaders provanställning med placering i vår butik på Bolandsgatan i Uppsala.
Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Wilma Barthelsson på 018-470 71 06 eller rekryteringskonsult Anna Nord på 018-470 71 12.
Bakgrundskontroller kan bli aktuella i ett senare skede av rekryteringen.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Några års arbetslivserfarenhet från ett serviceinriktat arbete där problemlösning har ingått
Erfarenhet av försäljning
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från liknande sortiment och bransch
Intresse för verktyg, maskiner eller tekniska produkter
Om arbetsgivaren - Maskin & Verktyg
Vår affärsidé är att med stor produktkunskap förse våra kunder med maskiner, verktyg, yrkeskläder, skyddsutrustning och övriga förnödenheter. Våra verksamhetsområden är Uppland, Gästrikland och Västmanland. Kunderna utgörs framförallt av stora och små företag inom bygg, industri, service och offentlig förvaltning. Vi är 54 medarbetare och omsätter ca 200 miljoner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556375-2822)
Maskin & Verktyg
9939373