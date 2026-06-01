Konsultchef till Ensotech
2026-06-01
Ensotech är ett växande specialistbolag inom energimarknaden med fokus på elinköp, analys och strategisk rådgivning. Vi kombinerar konsultverksamhet med egenutvecklad mjukvara för att hjälpa våra kunder att fatta bättre affärsbeslut i en komplex och föränderlig energimarknad.
Vi är ett litet, högspecialiserat team med bas i Visby där rådgivning och systemutveckling arbetar tätt tillsammans. Hos oss fattas beslut nära verksamheten och varje medarbetare har direkt påverkan på både kundvärde och bolagets utveckling.
Om rollen
Som konsultchef ansvarar du för att skapa en fungerande och skalbar rådgivningsorganisation. Fokus ligger lika mycket på struktur, kvalitet och affär som på ledarskap. Du blir central i att forma hur vi arbetar, levererar och växer.
Ansvar
Personalansvar och utveckling av teamet
Säkerställa kvalitet i kundleveranser
Skapa struktur i arbetssätt och processer
Resursplanering och kapacitet
Bidra till affärsutveckling
Vi söker dig som
Har erfarenhet av konsultverksamhet
Är strukturerad och drivande
Har god affärsförståelse
Trivs i en roll där du bygger och förbättrar
Varför Ensotech?
Hos Ensotech får du möjlighet att göra verklig skillnad i ett litet och växande bolag där varje medarbetares insats har stor betydelse. Du arbetar i nära samarbete mellan affär och teknik, vilket ger dig en unik helhetsbild och möjlighet att påverka både kundvärde och lösningar. Samtidigt får du vara med och forma arbetssätt, struktur och processer från grunden, och därigenom bidra direkt till hur verksamheten utvecklas över tid.
Välkommen med din ansökan senast 14 augusti 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten är placerad i Visby, där Ensotech har sitt kontor. Resor i tjänsten kan förekomma.
Har du frågor om rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta:
Maria Eliadis Alvermark på LB Karriär
Telefon: 0736122594
E-postadress: info@lbkarriar.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lb Karriär AB
(org.nr 556631-2335), http://www.ensotech.se/
621 46 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energy Sourcing Technology Sweden AB
Rekryteringsansvarig
Maria Eliadis Alvermark info@lbkarriar.se
9939378