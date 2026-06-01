Senior Organisationskonsult
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Upplands Väsby Visa alla organisationsutvecklarjobb i Upplands Väsby
2026-06-01
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Sigtuna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i ett viktigt uppdrag i en politiskt styrd organisation som nyligen har genomfört en omfattande omorganisation. Fokus ligger på att göra en neutral och systematisk genomlysning av en kommunikationsenhet för att skapa underlag för hållbara beslut kring arbetsmiljö, arbetssätt, organisation och resursfördelning.
Uppdraget kombinerar organisatorisk och social arbetsmiljö med verksamhetsutveckling i en komplex miljö där leveranserna har stor betydelse för medborgare, företagare och andra samhällsaktörer. Du får analysera hur enheten möter förväntningar från både politisk ledning och verksamheten, utan att utvärdera enskilda individers prestationer. Det här är en roll för dig som vill arbeta nära verksamhetskritiska frågor och bidra med rekommendationer som kan få tydlig effekt.
ArbetsuppgifterDu planerar och genomför en 360-graders genomlysning av kommunikationsenheten i dialog med uppdragsgivaren.
Du kartlägger måluppfyllelse, effektivitet, leveransförmåga, struktur och graden av proaktivt kommunikationsarbete.
Du analyserar organisatorisk och social arbetsmiljö, inklusive arbetsbelastning, kompetensmix, resursfördelning, teamdynamik och samarbetsförmåga.
Du granskar organisation och processer, såsom roller, arbetsflöden och planering.
Du genomför individuella intervjuer med medarbetare och nyckelpersoner, bland annat chef, skyddsombud, HR, förtroendevalda och andra relevanta intressenter.
Du väger samman insikter från intervjuer och nulägesbild till en strukturerad analys av ett komplext kommunikationsuppdrag i en politiskt styrd organisation.
Du tar fram en skriftlig rapport med tydlig metodbeskrivning, analys, slutsatser och rekommendationer med olika möjliga vägval för åtgärder.
KravDokumenterad erfarenhet av att kartlägga och analysera organisatorisk och social arbetsmiljö. (Minst 5 års erfarenhet, varav använt under de senaste 3 åren)
Erfarenhet av organisationsutveckling och verksamhetsutveckling av kommunal förvaltning. (Minst 10 års erfarenhet, varav använt under de senaste 3 åren)
Erfarenhet av att analysera kommunal organisation utifrån politisk logik. (Minst 10 års erfarenhet, varav använt under de senaste 3 åren)
Mycket god förmåga att på kort tid skapa förtroende och tillit i intervjusituationer.
Förmåga att analysera ett komplext kommunikationsuppdrag i en politiskt styrd organisation.
Förmåga att leverera en skriftlig rapport med metod, analys, slutsatser och rekommendationer.
MeriterandeErfarenhet av kommunikationsfrågor.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7827426-2028145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Upplands Väsby station (visa karta
)
194 39 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
9939370