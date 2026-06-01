Förändringsorienterad Enterprisearkitekt
Är du en driven, förändringsorienterad och erfaren enterprisearkitekt som brinner för att skapa strukturer kring modern och effektiv arkitektur och arbetssätt i syfte att uppnå bästa möjliga verksamhetsnytta? Tycker du om att verka i en miljö där alla svaren ännu inte finns men där du har möjlighet att påverka vår fortsatta förändringsresa?
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare.
UHR har under ett par års tid arbetat med att sätta upp grunderna för ett ramverk för arkitektur. Nyligen beslutade vår generaldirektör om den arkitekturpolicy och de arkitekturriktlinjer som ska gälla på myndigheten, och som ligger till grund för hur vi ska arbeta med arkitektur i hela verksamheten. Arkitekturfrågan ligger högt på agendan för ledningen och hela chefsgruppen och vi har investerat i och börjat använda ett väl etablerat arkitekturverktyg.
Rollen som enterprisearkitekt på UHR är strategisk med ett långsiktigt fokus och med ett tydligt uppdrag att etablera arbetssätt och att vidareutveckla myndighetens påbörjade ramverk. Myndigheten har också beslutat om att inrätta en EA-funktion, och det kommer vara en del av ditt arbete att få den på plats.
UHR har i dagsläget en liten arkitekturorganisation där du blir kollega med en lösnings- och en infrastrukturarkitekt. Du kommer att samarbeta med alla delar av organisationen och även stötta verksamheten inom frågor rörande verksamhetsarkitektur. En viktig del av rollen består i att arbeta med arkitekturfrågor relaterade till myndighetens implementation av AI som stöd i både verksamheten och våra system.
Tjänsten är placerad på avdelningen för digitalisering och tjänsteutveckling, enheten för styrning och samordning.
Avdelningen för digitalisering och tjänsteutveckling
Avdelningen för digitalisering och tjänsteutveckling ansvarar för att, utifrån ett helhetsperspektiv på myndigheten, driva och skapa förutsättningar för effektiv IT-utveckling och nyttjande av digitaliseringens möjligheter.
Avdelningen fungerar till stora delar som en samarbets- och stödorganisation och arbetar med alla delar av UHR för att främja digitalisering och utveckling. Alla medarbetare på avdelningen förväntas besitta en förmåga att samarbeta med kolleger på alla nivåer inom UHR:s verksamhet.
Vad du kommer att göra/ansvara för
Som enterprisearkitekt kommer ditt huvudsakliga fokus vara att
Säkerställa fungerande arkitekturstyrning enligt en fastställd modell
Vara aktivt stöd i:målformulering
prioritering
granskning och uppföljning
Systematiskt vidareutveckla ramverket i takt med organisationens mognad
Dokumentera arbetssätt så att fler kan ta vid
Förbereda och införa etablering av EA-funktion
Även andra uppgifter kan förekomma.
Du som söker
Du har:
Akademisk examen inom området eller relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst 7 års erfarenhet av strategiskt digitaliseringsarbete inom enterprisearkitektur
Minst 7 års erfarenhet av att självständigt initiera, utveckla och implementera metoder och arbetsformer inom ansvarsområdet
Minst 7 års erfarenhet av att arbeta självständigt och i samarbete med andra utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten
Mycket god förmåga till ledarskap, proaktivitet, helhetssyn, flexibilitet och samarbete
Mycket goda/goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av organisationsförändring och etablering av arkitekturfunktion
Erfarenhet av offentlig sektor eller annan komplex reglerad miljö
Erfarenhet av styrning i en organisation med låg arkitektonisk mognadsgrad
Erfarenhet av att bygga struktur snarare än bara lösningar
Erfarenhet av att arbeta i LeanIX
För att fungera bra i rollen som enterprisearkitekt behöver du:
Ha stark förmåga att:
skapa samsyn i alla delar av organisationen
arbeta långsiktigt
leda utan linjeansvar
kunna förklara arkitektur för alla delar av organisationen – från högsta ledning till varje enskild medarbetare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningen omfattar heltid och gäller tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. UHR tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna.https://www.uhr.se/om-uhr/uhr-som-arbetsgivare/vi-erbjuder/https://www.uhr.se/om-uhr/
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV på svenska märkt med diarienummer 2.2.1-01087-2026. När du gör din ansökan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi kommer i det första urvalet att utgå från svaren på dessa frågor. På så vis utvärderar UHR kandidaterna på lika villkor. CV och personligt brev kommer att läsas i nästa steg i urvalsprocessen. Sista ansökningsdatum är måndag 22 juni 2026.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kristina Sabelström tfn. 010-470 03 05. Representant för Saco-S är Kerstin Martínez tfn. 010 - 470 04 69 och för ST Anneli Schönning tfn. 010-470 05 76 alt. e-mail: mailto:st@uhr.se
Universitets- och högskolerådet har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
