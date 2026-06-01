Vikarie inom omsorg
2026-06-01
Om arbetsplatsen
Storgatans Gruppbostad är ett LSS-boende för personer med varierande stödbehov. Här bor 6 omsorgstagare som har en beviljad insats enligt LSS 9 § 9 och får stöd i sitt dagliga liv i hemmet och på fritiden. Hur stödet utförs är beskrivet i varje omsorgstagares genomförandeplan och utgår från deras vilja, behov och förutsättningar.
Timvikarie inom omsorg – Gör skillnad i människors vardag!
Är du en engagerad och ansvarsfull person som vill göra en positiv skillnad i människors liv? Vi söker nu timvikarier till vår verksamhet. Hos oss får du möjlighet att stödja individer i deras dagliga liv och bidra till deras självständighet, delaktighet och välbefinnande.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie hos oss kommer du att:
Stödja omsorgstagare i deras dagliga liv utifrån individuella genomförandeplaner.
Motivera och stödja den enskilde på ett pedagogiskt sätt för att uppnå uppsatta mål.
Skapa en trygg, strukturerad och meningsfull vardag.
Arbeta både självständigt och i team.
Delta i fritidsaktiviteter, utflykter och andra sociala sammanhang.
Samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professionella aktörer.
Följa verksamhetens rutiner och riktlinjer enligt gällande lagstiftning.
Laga gemensamma måltider och följa riktlinjer från hälso- och miljöförvaltningen.
Ge stöd i personlig omvårdnad, såsom hygien, påklädning och toalettbesök. I vissa fall ingår arbete med inkontinenshjälpmedel, vilket kräver ett tryggt, respektfullt och professionellt bemötande med stor hänsyn till individens integritet.
Anpassa kommunikationen efter individens förmåga, exempelvis genom tydligt och enkelt språk, visuellt stöd eller andra alternativa kommunikationssätt (AKK).
Vi söker dig som
Har en stark empatisk förmåga och kan möta varje individ utifrån deras specifika behov.
Är trygg i att ge stöd vid personlig omvårdnad och har ett respektfullt förhållningssätt i integritetskänsliga situationer.
Har förståelse för vikten av integritet, särskilt vid personlig hygien och inkontinens.
Har förmåga att anpassa din kommunikation efter individens kognitiva och kommunikativa förutsättningar. Du kan använda ett tydligt, enkelt och strukturerat språk och är öppen för att använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Har tålamod och förståelse för att vissa omsorgstagare inte har fullt utvecklad språkförmåga.
Är nyfiken, flexibel och anpassningsbar i ditt bemötande.
Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut i vardagliga situationer.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Har en lösningsfokuserad inställning.
Kan förstå, tala, läsa och skriva svenska, då arbetet kräver dokumentation och samverkan med olika aktörer.
Vi ser fram emot din ansökan och ber dig bifoga både ett fullständigt CV och ett personligt brev där du berättar varför just du är rätt för rollen.
Vi värdesätter kvalitet och noggannhet, och kommer därför endast att behandla kompletta ansökningar.
Kontaktuppgifter:
Maida Saracevic VCmaida.saracevic@waxo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Endast via mail
E-post: maida.saracevic@waxo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Waxö Omsorgs Aktiebolag
(org.nr 556470-9185)
Storgatan 50

171 52 SOLNA Arbetsplats
Storgatan 50 Jobbnummer
9939374