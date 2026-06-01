Socialpedagoger sökes till Viljan Kombinationsboende
2026-06-01
Om Viljan Kombinationsboende -Lundvägen
På Viljan Kombinationsboende satsar vi på kompetensutveckling och anställer socialpedagoger. Här arbetar vi nära varandra, med ett öppet klimat och ett gemensamt driv att göra skillnad på riktigt. Viljan Kombinationsboende i Göteborg på Lundvägen är belagd i Sävedalen/Partille. Vi erbjuder korttidsboende till kvinnor mellan 18–65 år med samsjuklighet samt olika psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser och tillstånd. Vårt arbetssätt är miljöterapeutiska metoder, MI och lågaffektivt bemötande.
Om rollen som socialpedagog
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg, stödjande och utvecklande miljö för människor i kris och/eller med en svår livssituation. Därför är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Som socialpedagog är du en viktig del av det dagliga arbetet där du tillsammans med kollegor skapar en stabil, strukturerad och omsorgsfull miljö. Du fungerar som ett stöd för klienten och tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen och hjälper till i kontakter med myndigheter, andra vårdgivare och god man/förvaltare. Målet är att våra klienter ska få det hjälp och stöd som leder till ökad förmåga att klara sin vardag och för att ta nästa positiva steg i livet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordning- samverka med socialtjänst och andra samarbetspartners.
Dokumentera insatser och följa upp utveckling
Stötta och delta i vardagsrutiner som städning, aktiviteter och läkarbesök
Bidra till ett professionellt och engagerat teamarbete
Ge individuellt stöd i vardagliga aktiviteter, social träning och färdigheter.
Arbeta utifrån genomförandeplaner och pedagogiska insatser.
Skriva journaler, genomförandeplaner, riskbedömningar och rapporter enligt gällande riktlinjer.
Skapa en stabil, säker och förutsägbar miljö; hantera konflikter och gränssättning.
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utbildad socialpedagog eller 400 YHP behandlingspedagog.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Meriterande:
Har erfarenhet av arbete med målgruppen
Har erfarenhet av arbete med MI och/eller annan evidensbaserad metod
Har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering
Anställningsvillkor
Roll: Socialpedagog
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: 85%,
Arbetstid: Dag, kväll och helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal finns
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag är den 18/6 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef Pernilla Wedin, pernilla.wedin@viljan.se
alt Gruppchef Beatrice Nygårds, beatrice.nygards@viljan.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
413 19 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Viljan
Pernilla Wedin pernilla.wedin@viljan.se 076-6957834
