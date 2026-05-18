Upphandlingschef
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Ekonomichefsjobb / Eskilstuna Visa alla ekonomichefsjobb i Eskilstuna
2026-05-18
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen i Eskilstuna
Eskilstuna kommun söker ny upphandlingschef. Du kommer till en spännande kommun och får en roll med stora möjligheter att driva utveckling och nätverka. Dessutom får du möjlighet att leda ett toppengäng medarbetare.
Upphandlingsenheten tillhör Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till alla kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-18Arbetsuppgifter
Som upphandlingschef är du enhetschef för Upphandlingsenheten och leder en grupp på 26 medarbetare. Dina medarbetare har yrkesroller som upphandlare/kategoriledare, inköpscontroller, inköpare, Inköpssamordnare inköpsutvecklare, e-handelsförvaltare, hållbarhetsutvecklare, produktsamordnare och administratör. Till din hjälp i ledningen och för att hålla ihop den stora gruppen med många olika spetskompetenser har du tre arbetsledare. Du blir chef över en stabil grupp kompetenta, glada medarbetare där både trivseln och arbetsmoralen är hög. I din roll behöver du arbeta strategiskt och taktiskt med att utveckla kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet och där ingår också att samverka med hela kommunkoncernen samt att nätverka med andra kommuner. Just nu har Eskilstuna kommun stort fokus på frågor som kris och beredskap och även välfärdsbrott. Som upphandlingschef är du i högsta grad involverad och drivande i de frågorna och krokar arm samarbetar med bland annat Kommunledningskontoret. Du ingår i en ledningsgrupp med tre andra enhetschefer på Serviceförvaltningens "Område 3" som består av bokslut & analys, ekonomiservice och nämnd & registratur och ni leds av en områdeschef.Kvalifikationer
Vi söker dig med ledarerfarenhet och flera års erfarenhet av upphandling/inköp på både operativ och strategisk nivå. Din utbildning är akademisk med relevant inriktning. Vi tror att det är en stor fördel om du kan LOU och att du har erfarenhet av kategoristyrt upphandlingsarbete. Du får gärna ha erfarenhet av att ha lett i förändrings-utvecklingsarbete.
Du har förmågan att leda och hålla ihop en grupp med många medarbetare och du vet också hur du lyckas leda genom andra - i det här fallet arbetsledare. Du får energi av att nätverka och representera kommunen i olika sammanhang - och du driver inköps- och upphandlingsfrågor med stort kunnande och engagemang. Du är varmt välkommen med din ansökan!
Observera att i ansökan till den här tjänsten ska du INTE bifoga något personligt brev. Den här tjänsten ingår i ett pilotprojekt för att ta bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersätta det med urvalsfrågor. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till pilotprojektet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912501