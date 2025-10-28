Upphandlare till VA SYD
2025-10-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Eslöv
Vill du arbeta med affärer som verkligen gör skillnad och redo att ta nästa steg i din upphandlarkarriär? Är du driven och gillar att arbeta under stort eget ansvar? Hos VA SYD får du möjlighet att använda din kompetens inom offentlig upphandling i en organisation med tydligt fokus på samhällsnytta och hållbar utveckling.
Vi söker nu dig som har flera års erfarenhet av kvalificerade upphandlingar och som vill vara med och forma det strategiska arbetet i en framåtblickande och samhällsviktig verksamhet.
Din roll hos oss
Som upphandlare på VA SYD blir du en viktig del i vårt team med uppdrag att säkra affärsmässiga upphandlingar som leder till långsiktigt hållbara avtal för alla parter. Du driver upphandlingsprocesser från planering och behovsanalys till avtal i samarbete med kollegor och andra expertkompetenser. Du kommer i huvudsak att jobba med VA SYDs upphandlingar av varor och tjänster, exempelvis inom IT, facility management och byggservice.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden är att:
- planera samtliga upphandlingar inom ditt område
- driva hela upphandlingsprocessen - från behovsanalys till färdigt avtal
- aktivt bidra till utvecklingen av VA SYDs strategiska och taktiska inköpsarbete, samt vidareutveckla effektiva arbetsprocesser, metoder och mallar
- säkerställa att upphandlingarna följer både LUF och våra egna krav på hållbarhet och affärsmässighet
- vara ett tryggt stöd till verksamheten i upphandlings- och kontraktsfrågor
- bidra i implementering och uppföljning av nya avtal
Rollen är placerad på Upphandlingsenheten som är en del av Ekonomiavdelningen. Vi ansvarar för att säkerställa att VA SYD genomför affärsmässiga upphandlingar som resulterar i effektiva och användbara avtal. Enheten är i ett spännande utvecklingsskede, där ett förbättringsarbete pågår med målet att få ett mer strategiskt inköpsarbete. I nära samarbete med verksamheten upphandlar Upphandlingsenheten avtal för varor och tjänster, IT samt anläggnings- och byggentreprenader. Vårt huvudkontor finns i moderna lokaler i centrala Malmö - ett stenkast från Centralstationen.
Vi erbjuder
Som upphandlare får du mer än bara ett spännande jobb. Du blir en del av en enhet med hög kompetens, stark sammanhållning och en prestigelös kultur där vi lyfter varandra. Du kommer att arbeta nära verksamheten, men teamet finns alltid till hands om du behöver ett bollplank eller ett annat perspektiv. Här finns frihet under ansvar i en roll där du ges möjlighet att påverka vid utformning av strukturer och arbetssätt. Du får en närvarande, lyhörd och tydlig ledare som ger dig goda möjligheter att utvecklas - både i din roll och som person.
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag, där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Du har ett affärsmässigt perspektiv, tänker strategiskt och är inte rädd för att testa nya vägar. Du är strukturerad och tycker om att arbeta under stort eget ansvar i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du kommer att ha såväl interna som externa kontakter och jobbet kräver lyhördhet, målfokusering och förmåga att se lösningar och möjligheter.
Det är en självklarhet för dig att leverera upphandlingar av hög kvalitet utifrån verksamhetens behov. Du har en god kommunikation på svenska i både tal och skrift. Du är prestigelös i ditt sätt att arbeta och inte rädd för att ta egna initiativ och fatta egna beslut i det dagliga arbetet. Du står självklart bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- flera års erfarenhet av att självständigt driva upphandlingar inom flera olika områden enligt LUF och/eller LOU, gärna med inslag av entreprenad och/eller IT
- högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik eller teknik
- vana av affärsförhandling
- vana av att ta fram och tolka avtalsvillkor
- B-körkort är inte ett krav, men underlättar när du behöver ta dig till våra anläggningar
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering.
Individuell lönesättning
Ekonomi Kontakt
Sofie Jakandré, enhetschef 040-6350668 Jobbnummer
