Upphandlare till VA SYD
VA SYD / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-04-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VA SYD i Malmö
, Lund
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med affärer som verkligen gör skillnad? Vi söker nu två upphandlare - en erfaren och en i början av karriären - som vill vara med och utveckla och forma vårt strategiska inköpsarbete i en framåtblickande och samhällsviktig verksamhet. Oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet erbjuder vi en roll där du får växa, ta ansvar och göra skillnad. Hos VA SYD får du möjlighet att använda din kompetens inom offentlig upphandling i en organisation med tydligt fokus på samhällsnytta och hållbar utveckling.
Din roll hos oss
Som upphandlare på VA SYD blir du en viktig del i vårt team med uppdrag att säkra affärsmässiga upphandlingar som leder till långsiktigt hållbara avtal för alla parter. Du driver upphandlingsprocesser från planering och behovsanalys till avtal i samarbete med kollegor och andra expertkompetenser.
För den seniora rollen innebär det ett större eget ansvar och en mer strategisk roll i upphandlingarna, medan du som junior får möjlighet att utvecklas i rollen med stöd av erfarna kollegor.
Du kommer i huvudsak att arbeta med VA SYDs upphandlingar av varor och tjänster. Den seniora rollen kommer även att arbeta med upphandlingar av entreprenad.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden är att:
planera upphandlingar inom ditt område
driva hela upphandlingsprocessen - från behovsanalys till färdigt avtal
aktivt bidra till utvecklingen av VA SYDs strategiska och taktiska inköpsarbete, samt vidareutveckla effektiva arbetsprocesser, metoder och mallar
säkerställa att upphandlingarna följer både LUF och våra egna krav på hållbarhet och affärsmässighet
vara ett tryggt stöd till verksamheten i upphandlings- och kontraktsfrågor
bidra i implementering och uppföljning av nya avtal.
Rollerna är placerade på upphandlingsenheten som ingår i Ekonomiavdelningen. I nära samarbete med verksamheten upphandlar enheten avtal för varor och tjänster, IT samt anläggnings- och byggentreprenader. Enheten är i ett spännande utvecklingsskede, där ett förbättringsarbete pågår med målet att få ett mer strategiskt inköpsarbete. Du kommer att få stor möjlighet att vara med och påverka och utforma utvecklingen av det strategiska inköpet hos VA SYD.
Vi erbjuder
Som upphandlare hos oss får du mer än bara ett spännande jobb. Du blir en del av en enhet med hög kompetens, stark sammanhållning och en prestigelös kultur där vi lyfter varandra. Du kommer att arbeta nära verksamheten, men teamet finns alltid till hands om du behöver ett bollplank eller ett annat perspektiv. Här finns frihet under ansvar i en roll där du ges möjlighet att påverka vid utformning av strukturer och arbetssätt. Du får en närvarande, lyhörd och tydlig ledare som ger dig goda möjligheter att utvecklas - både i din roll och som person.
Du kommer till en arbetsplats med mycket stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Vi ser också att du har ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv och är inte rädd för att testa nya arbetssätt eller ny teknik som exempelvis AI. Du är strukturerad och tycker om att arbeta under stort eget ansvar, men samtidigt mycket prestigelöshet, i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du är inte rädd för att ta egna initiativ och fatta beslut i det dagliga arbetet. Du kommer att ha såväl interna som externa kontakter och jobbet kräver lyhördhet, målfokusering och förmåga att se lösningar och möjligheter.
Det är en självklarhet för dig att leverera upphandlingar av hög kvalitet utifrån verksamhetens behov. Rollen kräver en god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Dina erfarenheter
Som erfaren upphandlare söker vi dig som har:
högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, teknik eller annan relevant inriktning
flera års erfarenhet av att självständigt driva upphandlingar enligt LUF och/eller LOU
erfarenhet av affärsförhandling
vana av att ta fram och tolka avtalsvillkor
Som junior upphandlare söker vi dig som har:
YH-utbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom upphandling, inköp, ekonomi, juridik eller liknande något
något års erfarenhet av upphandlingsarbete, inköp eller liknande område (alternativt relevant praktik inom offentlig verksamhet)
ett intresse för offentlig upphandling och viljan att utvecklas inom området
För båda rollerna:
B-körkort är inte ett krav, men underlättar vid resor till våra anläggningar
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378), https://www.vasyd.se/ledigajobb
Hjälmaregatan 3 (visa karta
)
211 18 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Kontakt
Sofie Jakandré, enhetschef 040-6350668
9853189