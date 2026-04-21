Upphandlare till Eslövs kommun
2026-04-21
Har du erfarenhet av att leda upphandlingar och trivs i en roll där struktur, affärsmässighet och regelverk går hand i hand? Eslövs kommun söker nu en upphandlare till inköps och upphandlingsenheten på juridiska avdelningen.
Ditt uppdrag
Som upphandlare ansvarar du för att självständigt planera, leda och genomföra upphandlingar av varor och tjänster. Rollen omfattar hela upphandlingsprocessen och innebär nära samarbete med verksamheter, kollegor och andra funktioner.
I uppdraget ingår att:
planera och genomföra upphandlingar enligt gällande lagstiftning
ansvara för hela processen från behovsanalys och marknadsundersökning till avtalstecknande
arbeta med avtalsförvaltning kopplat till genomförda upphandlingar
samarbeta med e handelsfunktionen för implementering och spridning av avtal
ge råd och stöd till verksamheter i upphandlings och avtalsfrågor
arbeta i nära samverkan med kollegor inom inköps och upphandlingsenheten
Din erfarenhet
Du har relevant utbildning och erfarenhet av att driva upphandlingar i strukturerade processer. Du är van att ta ansvar för ditt uppdrag och har god förmåga att arbeta inom tydliga regelverk.
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsutbildning, gärna inom ekonomi, juridik, inköp eller upphandling, alternativt motsvarande erfarenhet
erfarenhet av att självständigt driva upphandlingsprocesser
erfarenhet av upphandling av varor och eller tjänster
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av upphandling i offentlig sektor
goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling LOU
erfarenhet av komplexa upphandlingsprocesser
god vana av att arbeta i Microsoft Office, särskilt Excel och Word
Är det här du?
Du arbetar strukturerat och tar ett tydligt ansvar för ditt uppdrag. Du är trygg i att driva upphandlingsprocesser från start till mål och kan fatta beslut även när olika intressen och förutsättningar behöver vägas mot varandra. I rollen samarbetar du nära verksamheter och kollegor och har ett professionellt och pragmatiskt förhållningssätt.
Det här stämmer in på dig:
du planerar och driver flera upphandlingar parallellt på ett ordnat sätt
du är bekväm med att ta ställning i affärsmässiga och juridiska frågor
du kan förklara regelverk och processer på ett tydligt och sakligt sätt
du samarbetar väl med verksamheter och andra funktioner
du gör realistiska avvägningar inom ramen för uppdrag och regelverk
Vi erbjuder
Du blir en del av inköps och upphandlingsenheten på juridiska avdelningen i Eslövs kommun. Här arbetar du tillsammans med upphandlare, upphandlingsjurist, e handelsspecialister, inköpscontroller och enhetschef i ett uppdrag med tydligt ansvar och etablerade arbetssätt.
Vi erbjuder:
ett kvalificerat och självständigt uppdrag
nära samarbete med verksamheter inom hela kommunen
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 20 maj och den 22 maj och uppskattar om du kan planera din tillgänglighet utifrån detta.
lönesättning enligt kommunens riktlinjer, lönespann 42 000 till 55 000 kronor per månad
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319712 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Juridiska avdelningen Kontakt
Enhetschef inköp och upphandling
Birgitta Petersson birgitta.petersson@eslov.se 0413-62449 Jobbnummer
9867141