Uppdragsledare till Passageraranalyssystem
Polismyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift? Just nu söker vi en driven uppdragsledare till gruppen passageraranalyssystem. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Arbetsplatsbeskrivning
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Underrättelse-, gräns- och internationella system har ett helhetsansvar för utveckling och livscykelhantering av systemstöden för polisens underrättelsetjänst, inrese- och gränskontroll, efterlysningar, gränsövervakning- och passagerarflöden samt internationell samverkan. Underrättelse-, gräns- och internationella system ansvarar även för internationell samordning inom IT samt för system för språk- & textanalys.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
I din roll som uppdragsledare kommer du tillsammans med utvecklingsteamet att driva utvecklingen av förmågor i de produkter som ägs av teamet. Du kommer att leda teamet genom att sätta upp långsiktiga och kortsiktiga mål, följa upp leveranser och arbeta med att snabbt kunna ändra riktning om prioriteringen ändras. De förmågor vi levererar kommer utvecklas över tid och ditt ansvar är att leda det arbetet, från ax till limpa, tillsammans med bland andra kravanalytiker, teknisk produktspecialist och representanter från verksamheten.
Som uppdragsledare kommer du att:
Agera rådgivare och expert gentemot verksamheten
Tillsammans med kravanalytikern stå i behovsdialog med verksamheten
Stödja produktägaren i de strategiska frågorna kring produktens utveckling
Koordinera och samordna arbetet mellan olika grupper på IT-avdelningen och i den övriga verksamheten
Leda möten och genomföra workshops
Ansvara för att teamet genomför små och kontinuerliga leveranser med rätt kvalitet
Driva arbetet med löpande förbättring och utveckling av rutiner
Säkerställa att teamet fokuserar på nytta och effekter samt att alla i teamet vet vad vi ska åstadkomma Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom relevant område alt. motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Mångårig relevant och aktuell erfarenhet av att leda, samordna och strukturera utveckling inom IT som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis produktägare, uppdragsledare eller projektledare
God teknisk förståelse inom mjukvaruutveckling eller IT-infrastruktur
Flerårig arbetserfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en komplex miljö med många olika intressenter
Flerårig arbetserfarenhet av agil metodik i utvecklingsteam
Goda kunskaper att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av följande:
Erfarenhet från system med höga säkerhets- och prestandakrav
Några års erfarenhet av teknisk systemförvaltning
Erfarenhet av systemintegration
Arbetat som webb- eller systemutvecklare
Personliga egenskaper
Vi söker dig som vill leverera nytta till vår verksamhet. Du förstår vikten av att alla i teamet vet vilka problem vi ska lösa och du hjälper teamet att snabbt och ofta leverera värde ut till våra användare. Du är strukturerad och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du kommer ha många kontaktytor inom både IT men även i verksamheten.
För att lyckas i rollen behöver du vara driven, bra på att samarbeta samt ta egna initiativ. Du behöver vara anpassningsbar och beredd på att anpassa dig efter nya teknologier och trender.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och dina personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna från vår hemsida i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2026. I denna rekrytering kommer vi att använda oss av löpande urval/intervjuer.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Fleminggatan 18 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9646412