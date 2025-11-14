Uppdragsledare Miljötillstånd
2025-11-14
Vi söker en erfaren Uppdragsledare till vårt affärsområde Miljötillstånd. Affärsområdet inkluderar specialister inom MKB och miljötillstånd, tillstånd för vattenverksamhet, rennäring, CSRD/ESRS och miljörapportering. Vi är ett tillväxtföretag som är väl etablerat i branschen sedan många år.
Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och övriga kontor finns i Kalmar, Jönköping, Uppsala, Luleå och Malå. Då affärsområdet sträcker sig över hela Sverige kan du vara stationerad på något av dessa kontor. I nuläget är vi närmare 20 medarbetare på Jakobi och i AO Miljötillstånd arbetar 6 medarbetare.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Vi är en värdegrundstyrd organisation. Vår vision är hög biologisk mångfald, motståndskraftiga ekosystem och ett fossilfritt samhälle. Vi tror på att hitta sin passion, driva utveckling, dela kunskap, vara lösningsinriktade och att skapa en stark gemenskap. Vi vill arbeta i en miljö där vi stöttar och inspirerar varandra och tillsammans når nya höjder.
Vi är ett tillväxtföretag i tillväxtfas och bygger verksamheten tillsammans. Vår verksamhet består i dagsläget av utredningar inför miljötillstånd (miljösamordning, MKB, 12:6-samråd med mera), naturmiljöutredningar samt rennäringsanalyser, CSRD/ESRS samt miljörapportering. Vi verkar bland annat inom energisektorn, infrastruktur, industri och kommunal planering.Dina arbetsuppgifter
Som Uppdragsledare arbetar du i en intressant och varierande roll. Fokus ligger på uppdragsledning inom tillståndsarbete i infrastrukturprojekt såsom transmissions- eller regionnät, järnväg och väg och vindkraft.
Du kommer i dina projekt:
Driva tillstånds-, anmälnings-, dispens- och samrådsprocesser enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och/eller ellagen
Planera genomföra och samordna tillståndsprocesser enligt tidplan tillsammans med engrupp (ofta med flera olika kompetenser)
Samverka med prövnings- och tillståndsmyndigheter, projektörer, projektgrupp och andra aktörer
Du kommer också att vara delaktig i Jakobis anbudsarbete samt tillsammans med dina kollegor aktivt arbeta för att få in nya uppdrag hos befintliga kunder. Du rapporterar till Affärsområdeschef.
Resor över hela Sverige med tåg, buss eller bil kommer att förekomma i tjänsten. I enlighet med vår resepolicy undviker vi att flyga.
Om dig
Du har en examen inom biolog, miljövetenskap, civilingenjör med miljöinriktning eller motsvarande. Det är meriterande om du har en magister- eller masterexamen.
Vi vill gärna att du har minst 5 års erfarenhet och då gärna som uppdragsledare inom något av våra tjänsteområden.
Som person är du:
Prestigelös
Lösningsfokuserad
Kommunikativ
Målfokuserad
Drivande
Tydlig
Strukturerad
Trivs med kundkontakt och gillar sociala sammanhang
Du trivs och med att jobba både självständigt och i team samt har goda ledaregenskaper.
Då våra kunder ofta ställer krav på kunskaper i det svenska språket ser vi gärna att du håller en skriftligt hög nivå. Du behöver även behärska engelska, då en del projekt innefattar projektmöten på engelska.
Det här erbjuder Jakobi Sustainability dig
En trevlig arbetsplats med höga poäng i vår medarbetarundersökning. Vi prioriterar en god arbetsmiljö. Vi värdesätter mångfald eftersom vi vet att det berikar verksamheten och leder till en högre grad av kreativitet och trivsel. Vårt mål är att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga. Vi är en verksamhet som utvecklas och där det finns stora möjligheter att påverka. Ett företag med stora ambitioner och där vi ska göra nytta för så väl våra kunder som samhället i stort.
Vi har ett tydligt fokus på biologisk mångfald och hållbarhet.
Vi erbjuder bland annat möjlighet att arbeta på distans samt olika personalförmåner.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Jakobi med Select Executive Search, vid frågor kontakta Marie Bubach, 0707-607243 eller marie@selectexecutivesearch.se
Tillträde enligt överenskommelse. Vi jobbar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningsdatumet löpt ut. Skicka din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-12-07.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
