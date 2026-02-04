Uppdragsledare inom säkerhet till Vinnergi Umeå
Vill du ta en nyckelroll i ett område där kraven ökar, uppdragen blir mer komplexa och där Vinnergi gör en tydlig och långsiktig satsning? Nu söker vi en Uppdragsledare inom fysisk säkerhet som vill vara med och bygga, utveckla och driva vår säkerhetsaffär. Här får du arbeta i samhällsviktiga uppdrag tillsammans med specialister i en organisation som investerar i både människor och teknik. Läs mer om hur det är att jobba med säkerhet hos oss: https://karriar.vinnergi.se/pages/jobbamedsakerhetDin
roll som Uppdragsledare inom säkerhet
Som Uppdragsledare inom säkerhet har du en ledande och rådgivande roll i att driva och utveckla uppdrag inom fysisk säkerhet - från tidiga skeden och strategiska vägval till färdig leverans. Du arbetar med helheten och är en nyckelperson i att omsätta kundens verksamhetsbehov, riskbild och krav till tekniskt hållbara, långsiktiga och väl avvägda säkerhetslösningar.
Uppdragen omfattar säkerhetsanläggningar såsom passage- och låssystem, inbrottslarm, CCTV, brandskydd, skalskydd och anläggningsskydd, ofta i miljöer med höga krav på robusthet, tillgänglighet och driftsäkerhet. I rollen har du möjlighet att agera strategisk rådgivare till våra kunder inom ett bredare säkerhetsperspektiv, exempelvis kopplat till struktur, nivåval, systemarkitektur och framtida utveckling - särskilt om du har med dig kompetens inom flera delar av säkerhetsområdet.
Du leder och samordnar team bestående av konstruktörer, handläggare och specialister och ansvarar för att skapa struktur, kvalitet och framdrift i uppdragen. En viktig del av rollen är också att bygga och vårda långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners samt bidra till affärsutveckling och vidareutveckling av Vinnergis säkerhetserbjudande. Här blir du en del av en tydlig nationell satsning där din erfarenhet och ditt perspektiv får påverka riktningen framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom fysisk säkerhet och som idag arbetar som strategisk rådgivare, uppdragsledare, projektledare eller arbetsledare inom säkerhetsbranschen. Du har erfarenhet av att leverera tjänster, lösningar och teknisk expertis inom fysisk säkerhet och är van att ta ett helhetsansvar i komplexa uppdrag. Vidare ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsanläggningar inom exempelvis passage, inbrott, CCTV, brand- och utrymningslarm och är trygg i både teknik, ledarskap och ansvar.
Du har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt och trivs i en roll med många kontaktytor, både internt och externt. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och drivs av att utveckla uppdrag, relationer och arbetssätt. Det är meriterande om du är behörig ingenjör. Certifieringar inom säkerhet eller erfarenhet av CAD är också meriterande.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Varför jobba hos oss?
Du arbetar mitt i utvecklingen av fysisk säkerhet i en tid där kraven på robusthet och skydd ökar snabbt.
Du får arbeta med några av Sveriges mest samhällsviktiga verksamheter och uppdragsgivare.
Du kan fokusera på din spets inom säkerhet samtidigt som du har möjlighet att bredda din kompetens.
Du blir en del av en tydlig satsning där säkerhet är ett prioriterat och växande område.
Du kliver in i en kultur där H.E.R.O styr hur vi samarbetar, utvecklas och gör skillnad.
Du får arbeta i en koncern med teknisk bredd inom energi, fastighet, fiber och telekom.
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Living blir du en del av ett växande team Elkonsulter som löser utmaningar för verksamheter inom fastighet och indistrusegementet. Här får du vara med och bidra till den digitiala revolutionen inom fastigheter. Läs mer om oss på Living och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
