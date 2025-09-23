Uppdragsledare digitalt lärande
2025-09-23
Är du redo för en större uppgift?
Till vår grupp söker vi en uppdragsledare som vill bidra till Polismyndighetens kompetensutveckling genom att ta fram och förvalta smarta, verksamhetsnära stöd i flera olika utbildningsområden. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor att utvecklas samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Arbetsplatsbeskrivning
Du kommer att tillhöra gruppen Nationella stödsystem som arbetar med både egenutvecklade och inköpta system inom bland annat kompetensutveckling, internkommunikation och ekonomi. Gruppen ansvarar t.ex. för både myndighetens läroplattform och vapensimulatorer, och har flera stora utvecklingsuppdrag framför sig där t.ex. VR och AI ska utforskas för att bättre kunna stödja Polismyndighetens utbildningsbehov.
I gruppen Nationella stödsystem erbjuder vi dig:
Ett utmanande och utvecklande uppdrag i en stor organisation
Balans mellan arbetsliv och privatliv genom bl.a. möjlighet till visst arbete på distans, flexibla arbetstider och goda förutsättningar för träning och återhämtning
En av marknadens bästa tjänstepensioner
Att få vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige
Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuder vi även särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m.
Du har möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan.
Publiceringsdatum2025-09-23
Rollen som uppdragsledare hos Polismyndigheten kan liknas med en projekt- eller förvaltningsledare där du kommer driva utvecklingen av förmågor inom primärt våra produkter inom kompetensutvecklingsområdet. Du kommer sätta upp lång- och kortsiktiga mål, följa upp leveranser och arbeta med att snabbt byta riktning om prioriteringen ändras. Du förväntas också koordinera upphandlingar med vårt upphandlingsstöd och förbereda inköp. Rollen innebär även mycket samverkan med andra representanter inom Polismyndigheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna och driva uppdrag
Koordinera arbetet mellan olika grupper inom IT-avdelningen, övriga delar av organisationen och externa parter
Bidra strategiskt i frågor kring våra produkters utveckling och framtida riktning
Genomföra och säkerställa behovsanalyser utefter verksamhetens behov
Förvalta befintliga system
Skapa underlag för upphandlingar
Hålla ihop och styra utvecklingsinsatser inom produktområdet
Leda workshops och möten för att driva uppdrag framåtKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom it eller motsvarande förvärvad erfarenhet som bedöms relevant
Flera års erfarenhet av att samordna och strukturera uppdrag i en komplex it-miljö som bedöms relevant, exempelvis som produktägare, projektledare, kravanalytiker eller liknande
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Arbetslivserfarenhet inom t.ex. utveckling och förvaltning av läroplattformar och/eller digitalt lärande i allmänhet
Erfarenhet av att arbeta med kravställning inom offentlig sektor eller annan verksamhet som är starkt styrt av regelverk och lagstiftning
Erfarenhet av att arbeta med upphandling inom LOU
God teknisk förståelse kring mjukvaruutveckling, integrationer och/eller it-säkerhet
Professionell erfarenhet av utveckling eller användning av AI, VR, gamification eller andra typer av simulatorerDina personliga egenskaper
Du har stort intresse för teknik och kompetensutveckling, och som person är du nyfiken, kreativ, uthållig och engagerad med en stark vilja att skapa kvalitativa, verksamhetsnära och förvaltningsbara lösningar utifrån budget, mål och lagstiftning. Du är prestigelös, pedagogisk och tydlig med god förmåga att kommunicera samt är van att axla olika typer av ansvar självgående och proaktivt. Du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer både inom och utanför organisationen. Vi tror att du gillar att arbeta nära verksamheten och användarna för att hitta smarta lösningar på utmaningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din personliga lämplighet.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Uppdragsledare
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
