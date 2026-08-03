Uppdragsledare
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker en Uppdragsledare till en aktör inom offentlig förvaltning.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att leda, koordinera och driva ett initiativ som omfattar flera leveransteam, myndigheter och externa leverantörer. Uppdraget fokuserar på att skapa framdrift, hantera beroenden och säkerställa att olika aktörer arbetar mot gemensamma mål. Rollen kombinerar leveransledning, projektledning och samordning samt omfattar även vissa operativa arbetsuppgifter kopplade till säkerhetsrelaterad kommunikationsutrustning. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Leda, koordinera och driva ett initiativ över flera leveransteam, myndigheter och externa leverantörer
Omsätta verksamhetsbehov till konkreta aktiviteter
Koordinera genomförandet mellan flera organisationer
Skapa samsyn kring prioriteringar, risker och leveranser
Arbeta nära säkerhetsspecialister, arkitekter, tjänsteansvariga, leveransansvariga, myndighetskontakter och leverantörer
Föra dialog med tekniska resurser och förstå konsekvenser av beslut
Säkerställa att leveranser genomförs på ett effektivt och säkert sätt
Koordinera leveranser och följa upp aktiviteter
Säkerställa att beroenden hanteras
Stödja planering och prioritering
Bidra till etablering av arbetssätt som ger en effektiv och hållbar leveransförmåga
Utföra operativa arbetsuppgifter kopplade till administration, hantering och konfigurering av säkerhetsrelaterad kommunikationsutrustning samt tillhörande stödsystem och licenshantering
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av projektledning.
Praktisk erfarenhet av dataflöden och systemintegrationer för att underlätta förståelsen för nätverks- och servermiljöer.
Dokumenterad erfarenhet av utveckling och automatisering med Python.
Utbildad inom IT-säkerhet, GDPR och hur kritisk data måste hanteras och skyddas.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande
Universitetsutbildning inom e-samhälle och e-förvaltning, med förståelse för systemarkitektur, datasäkerhet och hur personlig integritet skyddas i digitala miljöer.
Flerårig erfarenhet från arbete inom offentlig sektor.
Genomförd utbildning eller praktisk erfarenhet inom områdena användarperspektiv och inkludering vid utveckling av samhällsviktiga tjänster. Dina personliga egenskaper
Är en kommunikativ lagspelare, driven och vågar ta för dig.
Har god förståelse för gruppdynamik och hur gott samarbete skapas i en grupp.
Har en god förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162435-2128219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10019927