Uppdragsledare
Randstad AB / Datajobb / Kiruna Visa alla datajobb i Kiruna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vill du leda den gröna omställningen i norr?
Norra Sverige kokar av innovation, industriell förnyelse och historiska samhällsomvandlingar. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. För att möta den enorma efterfrågan och driva utvecklingen framåt växlar vi nu upp och etablerar ett starkt lokalt team i Kiruna. Vill du vara med från början? Vi söker allt från erfarna Discipline Leads (disciplinledare) och uppdragsledare till drivna projektledare, ingenjörer och specialister. Det här är din chans att bygga något nytt från grunden, med tryggheten och resurserna från en av världens ledande teknikkonsulter i ryggen.
Vad söker vi till vår Kiruna-satsning?
Vi rekryterar brett över flera affärsområden. Just nu tar vi särskilt gärna emot intresseanmälningar inom ett eller flera av följande områden:
• Miljö & Hållbarhet: Miljöbedömning & MKB (Industri/Energi), Förorenade områden & Marksanering, Biologisk mångfald & Naturmiljöbedömning, Kulturmiljö.
• Energi & Vatten: Vindenergi & Förnybart, VA-process, VA-teknik & Hydrogeologi, Klimatanpassningar & Regenerativ design.
• Infrastruktur & Geoteknik: Väg-, Mark- & Järnvägsprojektering, Geoteknik & Bergteknik, Bro- & Hamnkonstruktion.
• Planering & Ledning: Stadsplanering, Landskapsarkitektur, Projektledning & Byggledning.
Ansvarsområden
Du arbetar i projekt kopplade till industrins utveckling och omställning, där din erfarenhet från produktionsmiljöer, processer eller anläggningar blir en viktig del av helheten. Rollen innebär både ansvar och möjlighet att påverka – hur vi vinner och löser uppdrag, hur vi utvecklar samarbeten och hur vi fortsätter växa i Norra Sverige. Här finns utrymme för dig som vill ta initiativ och vara med och forma vår resa i norra Sverige.
Eftersom vi söker brett till denna etablering tar vi varmt emot din ansökan. Berätta för oss om din bakgrund, dina drivkrafter och inom vilken roll eller disciplin du vill sätta ditt avtryck på framtidens Kiruna samt i vilken roll. I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad, rekryteringskonsult Carina Fors som kan svara på frågor rörande vår etablering i Kiruna och rollerna som vi kan erbjuda. Ansök senast den 30 augusti 2026. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i vårt nya Kiruna-team ser vi gärna att:
• Du har en bakgrund inom industri, produktion eller tekniska miljöer samt bär på ett stort engagemang för hållbar utveckling.
• Du motiveras av att omsätta visioner till praktisk, långsiktig verklighet.
• Du får stort förtroende och möjlighet att påverka från start, du gillar att tänka innovativt och hitta synergier mellan olika teknikområden.
• Söker du rollen som Discipline Lead / Uppdragsledare? Då har du dessutom vana av att ta det övergripande fackmässiga och tekniska ansvaret, kvalitetssäkra leveranser, hålla ihop tidsramar samt agera mentor och teknisk vägledare för dina kollegor i teamet.
Vad erbjuder vi dig?
• En unik entreprenörsresa: Var med och forma Rambolls nya fäste i Kiruna samtidigt som du arbetar med några av Sveriges mest komplexa och inflytelserika megaprojekt.
• Stiftelseägt med långsiktigt fokus: Ramboll ägs av en stiftelse. Det betyder att vi investerar våra vinster tillbaka i medarbetarnas utveckling, forskning och humanitära insatser. Vi har inga kortsiktiga kvartalskrav utan fokuserar på genuint, långsiktigt värdeskapande.
• Flexibilitet och balans: Vi vet att livet rymmer mer än arbete. Hos oss får du stor flexibilitet att anpassa var, när och hur du arbetar utifrån din individuella situation.
• Global expertis, lokal förankring: Du blir en del av en internationell kunskapsmiljö med 2 000 kollegor i Sverige och erfarenheter från 35 länder, samtidigt som du verkar mitt i det lokala näringslivet och samhället i Kiruna.Om företaget
Ramboll Sweden AB
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/0841adbc-8fd1-4887-8c02-ca3f0fe0a588
Gruvvägen 18b (visa karta
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981 35 KIRUNA Arbetsplats
Ramboll Sweden AB Kontakt
Carina Fors carina.fors@randstad.se +46725403866 Jobbnummer
9975862