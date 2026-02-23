Uppdragsledande VVS-ingenjör
Norconsult Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-02-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norconsult Sverige AB i Malmö
, Helsingborg
, Varberg
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Installationsteknik Syd fortsätter växa och söker nu fler erfarna uppdragsledare inom VVS-teknik.
Som uppdragsledare hos oss driver du uppdrag från tidiga skeden till färdig leverans. Du ansvarar för projektering, uppdragsplanering, uppdragsekonomi samt kontakt med beställare. Rollen innebär nära samarbete med andra teknikområden inom Norconsult, där vår bredd är en av våra största styrkor.
Installationsteknik Syd startade 2023 och består i dag av drygt 40 medarbetare inom VVS, Sprinkler, El och Ljusdesign. Vi finns i Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Växjö och arbetar med både privata och offentliga beställare. Tillsammans med våra kollegor inom andra affärsområden genomför vi ofta generalkonsultuppdrag där vi drar nytta av Norconsults tvärfackliga organisation. Efter att ha vunnit flera nya ramavtal behöver vi nu stärka gruppen i Malmö med fler erfarna uppdragsledare.Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Vi söker dig som:
Har marknadskontakter och flera års erfarenhet av uppdragsledning inom VVS-projektering
Har relevant teknisk utbildning inom VVS
Är kommunikativ, samarbetsorienterad och ansvarstagande
Trivs i en roll där du leder, fördelar och följer upp arbete
Har vana av projekteringsverktyg; erfarenhet av AutoCAD MagiCAD och Revit MagiCAD är meriterande
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7000 medarbetare i koncernen och 1600 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Rhode Östling LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext.
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
NA Ersättning
NA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/ Arbetsplats
Norconsult Kontakt
Rhode Östling +46 (70) 3433191 Jobbnummer
9759086