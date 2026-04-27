Uppdragsledande Konstruktör
Afry AB / Byggjobb / Östersund
2026-04-27
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-04-27Beskrivning av jobbet
Som uppdragsledande konstruktör ansvarar du för konstruktionsdisciplinen i byggprojekt från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar. Rollen innebär ett tydligt tekniskt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt ansvar, med särskilt fokus på statiska beräkningar, dimensionering och val av bärande system.
Du arbetar nära beställare, arkitekter och övriga discipliner och fungerar som teknisk huvudkontakt i projekten. En normal arbetsvecka består av tekniskt beräkningsarbete, samordnings- och projekteringsmöten, handledning av konstruktörer samt granskning och kvalitetssäkring av handlingar.
Projekten varierar i storlek och komplexitet och kan komma att omfatta säkerhetsklassade uppdrag. Rollen kan på sikt utvecklas mot större uppdragsansvar, specialistroller inom avancerad statik eller ett bredare tekniskt ledarskap inom AFRY.
Placeringsort för rollen är Östersund eller Örnsköldsvik.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som uppdragsledande konstruktör har du en stabil teknisk grund och mångårig erfarenhet av byggkonstruktion. Du är trygg i att fatta tekniska beslut, leda konstruktionsarbetet i projekt och ta ansvar för kvalitet, tid och ekonomi.
För rollen krävs:
Minst 8 års erfarenhet som byggnadskonstruktör
Mycket god kompetens inom statiska beräkningar och dimensionering
Dokumenterad erfarenhet av arbete enligt Eurokoder och BBR
Erfarenhet av att driva uppdrag med ansvar för kvalitet, tid och ekonomi
Goda kunskaper i Revit och/eller Tekla
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Utöver detta har du en hög analysförmåga och ett strukturerat arbetssätt, vilket gör att du kan hantera komplexa tekniska utmaningar och hitta robusta, kostnadseffektiva lösningar. Du trivs i en ledande teknisk roll och har lätt för att samarbeta och kommunicera med både kollegor och kunder.
Meriterande är:
Erfarenhet av komplexa projekt, exempelvis sjukhus-, försvars- eller säkerhetsklassade byggnader
Fördjupad kompetens inom stål- och/eller betongkonstruktion
Certifieringar eller specialistroller inom konstruktion eller byggprojektering
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-05-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Kontaktuppgifter för frågor:
Rasmus Brink, rekryterande chefrasmus.brink@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
169 75 ÖSTERSUND
För detta jobb krävs körkort.
