Uppdragschef till Göteborg
Humana AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-26
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Drivs du av att arbeta med människor? Vill du vara spindeln i nätet i det viktiga arbetet att samordna personlig assistans och bidra till vår vision "Alla har rätt till ett bra liv"? Då är detta något för dig. Vi på Humana söker nu en engagerade uppdragschef till vårt i Göteborg.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som uppdragschef på Humana innehar du en mångsidig roll med två övergripande ansvarsområden. Dels är du ansvarig för att samordna den personliga assistansen för kunden och dels är du arbetsgivare med personalansvar för kundens personliga assistenter. Du är spindeln i nätet och har en daglig interaktion med kunder, arbetsledare och personliga assistenter. Som uppdragschef spelar du en central roll för att säkerställa en högkvalitativ och samordnad personlig assistans för varje individuell kund.
Dina arbetsuppgifter är varierande men de huvudsakliga momenten innefattar:
Kundkontakt kring samordningen av den personliga assistansen
Rekrytering, schemaläggning och tidrapportering
Kundmöten, personalmöten och årliga lönesamtal
Coaching och arbetsledning av personliga assistenter och arbetsledare
Social dokumentation och systematiskt arbetsmiljöarbete
Myndighetskontakt med kommuner, Försäkringskassan etc.
Tjänsten är ett vikariat till och med 31 december. Tillträde sker enligt överenskommelse, men önskvärt så snart som möjligt. Din placering kommer att vara på vårt kontor i Göteborg där du har flera uppdragscheferkollegor, jurister och andra stödfunktioner att tillgå. Du kommer även ha tätt samarbete med kollegor från andra kontor, så som rekryterare, löneadministratörer och bemanningspersonal.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen gillar du att arbeta med människor. Vi tror att det är avgörande för att skapa och upprätthålla goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Som person är du plikttrogen, snabbtänkt och inte rädd att ta dig an nya uppgifter. Du är ansvarstagande och gillar att leda och fatta beslut. Vi ser att du tar stöd av de rutiner och riktlinjer som finns för ditt dagliga arbete och du arbetar effektivt, strukturerat och kan navigera även i perioder med högre tempo.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med människor och fördelaktigt om du känner till branschen personlig assistans. En akademisk bakgrund är önskvärt för rollen, men inget krav. Datorvana och B-körkort är ett krav. Resor till kunder ingår i tjänsten.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsterna eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Jonas Bengtsson, Regionchef i Göteborg, jonas.bengtsson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7974981-2072886". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
412 50 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9980762