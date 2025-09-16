Uppdragschef till AssistansExperten
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Vi på AssistansExperten vill stärka upp vårt team i Västerås och söker därför en driven och relationsskapande kollega som Uppdragschef.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som Uppdragschef kommer du att samordna den personliga assistansen för våra kunder utifrån deras behov och önskemål. Din roll är mycket variationsrik och utvecklande, där ingen dag är den andra lik. Dina arbetsuppgifter är knutna till den operativa delen av verksamheten där du bland annat arbetar med personalansvar, arbetsmiljö, rekrytering, bemanning, schemaläggning och även löpande kontakt med externa aktörer som Försäkringskassan, kommuner och fackliga organisationer.
Rollen innebär också ett ansvar för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt LSS, gällande lagar och föreskrifter. Du ansvarar för att dokumentation, uppföljning och rapportering sker korrekt och i tid.
En del av ditt arbete är även att vara bollplank för våra kunder och deras anhöriga. Till hjälp i ditt dagliga arbete har du arbetsledare i dina arbetsgrupper, ett team bestående av erfarna kollegor. Du rapporterar till Områdeschefen och har mycket frihet under ansvar.Profil
Vi söker dig som är relationsskapande, serviceinriktad och som har ett äkta genuint och brinnande intresse för människor. Du är en naturlig lagspelare men skall trivas i att självständigt planera och driva ditt arbete framåt i enlighet med AssistansExperten värderingar och målsättningar. Du trivs med att ha flera processer igång parallellt i ditt arbete, så din strukturerings- och prioriteringsförmåga behöver vara på topp.
Har du erfarenhet av personlig assistans sedan tidigare är det meriterande men inte ett krav. Utbildning inom humaniora och ledarskap/chefserfarenhet är en fördel men vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper. Körkort B är ett krav.
AssistansExperten som arbetsgivare:
Vi värnar om en bra och samtida personalpolitik, där alla våra medarbetare ska må bra och trivas hos oss!
Vi erbjuder:
• Stor möjlighet till personlig utveckling
• Flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån
• Friskvårdsbidrag
• Regelbundna fortbildningar som är relevanta för yrkesrollen
• Moderna datasystem att arbeta med som underlättar i arbetet
• Fint och trivsamt kontor
• Trevliga och erfarna kollegor
• Tjänsten är dagtid, men visst kvällsarbete vid möten och kundaktiviteter mm
• Månadslön enligt överenskommelse
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Tillträde 2025-12-01
Placeringsorten är Västerås men resor till huvudkontoret i Örebro sker samt kundbesök i mellan Sverige.
Urval och intervjuer kommer ske löpande så därför ser vi gärna att du ansöker redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via nedanstående länk.
Vid frågor gällande tjänsten och rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Caroline Nogelius Vice VD Tfn 072-0927201 eller caroline@assistansexperten.se
Välkommen med din ansökan!
