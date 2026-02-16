Uppdragschef inom personlig assistans
Inre Kraft I Norr AB / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-02-16
Vi söker en kollega till vårt team på Inre Kraft i Luleå! Motiveras du också av att arbeta med människor, kvalitet, utveckling och har ett hjärta som klappar extra hårt för personlig assistans? Då kanske det här är din nästa utmaning.
I rollen har du ansvaret för helheten kring våra kunders personliga assistans. Du säkerställer, genom vårt dagliga arbete med både upplevd och formell kvalitet, att dina assistansuppdrag upprätthåller god kvalitet och standard. I god kontakt med kunden ser vi till att assistansen utförs på ett personligt sätt utefter kundens förutsättningar och möjligheter. Dina kontaktytor är utöver detta både internt med centrala stödfunktioner samt externt med exempelvis Försäkringskassan, kommuner, fackliga organisationer m.fl.
I rollen ingår arbetsuppgifter kopplade till:
Kvalitetsarbetet och dokumentation
Ekonomi och budget
Personalansvar och medarbetarprocesser för dina kunders assistenter
Arbetsmiljöfrågor
Vi söker dig som:
Trivs i sociala sammanhang och att skapa goda relationer
Är serviceminded
Är en pedagogisk kommunikatör
Gillar självständigt arbete samtidigt som du har en god samarbetsförmåga
Är strukturerad, duktig på att planera och lösningsfokuserad
Har en relevant utbildning för tjänsten inom ex. HR, beteendevetare, socialomsorg, ekonomi eller annat sin vi anser vara lämpligt
Har vana av att jobba administrativt i olika system
Har B-körkort
Meriterande med erfarenhet av en liknande roll, samt tidigare chefs och/eller chefserfarenhet och arbete inom personlig assistans. Ytterligare språkkunskaper kan även de vara meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, engagemang och driv att vilja utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss.
Mer om tjänsten:
Placeringen är vårt kontor i Luleå, gemensamma möten kan även vara på plats på våra kontor i Piteå och Boden.
Tjänsten är heltid och arbetet är måndag till fredag.
Resor ingår i tjänsten där övernattning kan förekomma. Det tillkommer även en del arbete förlagt på kvällstid i form av möten och kundaktiviteter.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Om frågor och mer om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 28 februari 2026. Så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Bernt Svarvare, bernt.svarvare@inrekraft.se
Personlighetstester som komplement till din ansökan Under rekryteringen genomförs personlighetstester som en del i vår urvalsprocess. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och rättvis för dig som söker arbete hos oss och återkopplar till det som är relevant för tjänsten. Om du går vidare till detta steg får du länkar skickade till dig, och återkopplingen sker automatiskt via systemet direkt efter genomförda tester.
Vi kan komma att tillämpa bakgrundskontroller i denna rekrytering.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige.
Mer om oss
Inre Kraft är en etablerad aktör inom personlig assistans och vi bedriver även hemtjänstverksamhet lokalt i Boden. Med mer än 20 års erfarenhet inom personlig assistans och hos oss blir våra kunder behandlad som en hel person med både behov och drömmar - inte som en rad uppgifter som ska bockas av. Vi är ett assistansbolag med vanliga människor som söker lösningar och vi ger mer än bara funktionell assistans. Vi ger våra kunder rehabilitering, upplevelser och en inre kraft att uppfylla sina mål.
Våra kontor finns i Boden, Luleå, Piteå och Haparanda.
Här kan du läsa mer om oss på Inre Kraft: inrekraft.se
Inre Kraft är en del av Team Olivia som är ledande omsorgskoncern i Sverige inom personlig assistans. Här kan du läsa mer om Team Olivia: teamolivia.se Så ansöker du
