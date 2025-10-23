Uppdragschef inom personlig assistans
Kura Omsorg i Sverige AB / Chefsjobb / Trollhättan Visa alla chefsjobb i Trollhättan
2025-10-23
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Ale
eller i hela Sverige
Vi söker en ytterligare kollega till vårt team i Trollhättan som också vill göra varje enskilt liv rikare, varje dag. Vi söker dig som i en ledarroll motiveras av att arbeta med människor, kvalitet, utveckling och vars hjärta klappar extra hårt för omsorg.
Som uppdragschef hos oss har du ansvaret för helheten kring våra kunders personliga assistans. Du möjliggör för våra kunder att leva sina liv utefter sina önskemål och förutsättningar samtidigt som du säkerställer att dina assistansuppdrag upprätthåller god kvalitet. I rollen krävs att du är lyhörd, relationsskapande och inger förtroende hos våra kunder, assistenter och kollegor. Dina kontaktytor är både internt med kollegor inom Kura samt centrala stödfunktioner och även externt med exempelvis Försäkringskassan, kommuner, fackliga organisationer mfl. Du är också chef och ledare för våra personliga assistenter där du är en motiverande, trygg och tydlig ledare med våra medarbetare i fokus.
I rollen ingår arbetsuppgifter kopplade till:
Kundrelationer och kundansvar
Kvalitetsarbetet och dokumentation
Ekonomi och budget
Personalansvar och medarbetarprocesser för dina kunders assistenter
Arbetsmiljöfrågor
Vi söker dig som:
Trivs i en ansvarsfull ledarroll
Föredrar sociala sammanhang och att skapa relationer
Är serviceminded och en pedagogisk kommunikatör
Gillar självständigt arbete samtidigt som du har en god samarbetsförmåga
Är strukturerad, duktig på att planera och lösningsfokuserad
Har grundläggande förståelse kring ekonomi och budget Publiceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
Relevant utbildning inom vård-och omsorg, beteendevetenskap, HR, ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som vi anser är motsvarande
Gärna tidigare chefs och/eller ledarerfarenhet med stort intresse för ledar/chefsrollen
Van att arbeta administrativt i olika system
Har B-körkort
Gärna har erfarenhet av en liknande roll, erfarenhet av arbete inom LSS / Personlig assistans eller annan koppling till personer med funktionsvariationer, nämnt här ser vi som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, engagemang och driv att vilja utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss.
Mer om tjänsten:
Tjänsten utgår från vårt kontor i Trollhättan.
Tjänsten är heltid, tillsvidare (vi tillämpar provanställning) Arbetet är förlagt måndag till fredag, där det även kan tillkomma arbete förlagt på kvällstid i form av möten och kundaktiviteter. Resor ingår i tjänsten där övernattning kan förekomma.
Tillträde: December 2025 / Januari 2026, enligt överenskommelse.
Vid frågor och mer om rekryteringen
Sista ansökningsdag är den 12 nov 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Susan Parling; susan.parling@olivia.se
Personlighetstester som komplement till din ansökan Under rekryteringen genomförs personlighetstester som en del i vår urvalsprocess. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och rättvis för dig som söker arbete hos oss och återkopplar till det som är relevant för tjänsten. Om du går vidare till detta steg får du länkar skickade till dig, och återkopplingen sker automatiskt via systemet direkt efter genomförda tester.
Vi kan komma att tillämpa bakgrundskontroller i denna rekrytering.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Om företaget
Kura Omsorg har fyra assistanskontor i Örebro, Trollhättan, Örnsköldsvik och Lidköping. På våra kontor arbetar uppdragschefer, jurister, ekonomi- och löneansvariga, administratörer samt chefer. De tillsammans med våra personliga assistenter, ca 1100 anställda som finns utspridda över hela landet, verkar varje dag för ett värdefullt och intressant liv utifrån varje enskild persons specifika förutsättningar för våra 250 kunder.
Läs mer om oss här: www.kuraomsorg.se
Kura är en del av Team Olivia som är ledande omsorgskoncern i Sverige inom personlig assistans. Här kan du läsa mer om Team Olivia: teamolivia.se www.teamolivia.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9570223