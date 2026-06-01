Universitetslektor i statsvetenskap
2026-06-01
Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Statsvetenskapliga institutionen har drygt 90 medarbetare och omkring 800 studenter.
Mer information om oss finns på: Statsvetenskapliga institutionen.
Arbetet innebär att bedriva undervisning inom det statsvetenskapliga området. Den undervisning som anställningarna omfattar är enligt nedan:
Statsvetenskap I, II och III
Political Science I, II och III
Kandidatprogrammet i global utveckling
Kandidatprogrammet i statsvetenskap och offentlig styrning
Masterprogram i offentlig förvaltning och EU
Ämneslärarprogrammet med inriktning samhällskunskap
Samhällsplanerarprogrammet
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Då undervisningen bedrivs både på svenska eller på engelska måste den sökande behärska båda dessa språk på en mycket god nivå, både muntligt och skriftligt.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, särskilt inom de områden undervisningen omfattar. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Även erfarenhet av undervisning inom områdena som anställningarna omfattar är meriterande.
Om anställningen
Anställningarna avser deltid och är tidsbegränsade under höstterminen 2026. Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ studierektor, Oskar Eriksson, tfn 08-16 30 02, oskar.eriksson@statsvet.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Statsvetenskapliga institutionen (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM
Statsvetenskapliga institutionen
