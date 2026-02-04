Universitetslektor i statistik
Uppsala universitet, Statistiska institutionen / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Statistiska institutionen i Uppsala
Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Universitetslektor i statistik
vid Statistiska institutionen
Statistiska institutionen har cirka 25 medarbetare som både undervisar och bedriver forskning.
Vi bedriver undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskning bedrivs inom flera områden exempelvis biostatistik, ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, analys av textuella data, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration, där undervisning utgör en väsentlig del av tjänsten. Det ställs höga krav på pedagogisk skicklighet och förmåga att anpassa undervisningens nivå och innehåll efter olika målgrupper. Undervisning på grundläggande nivå sker i stor utsträckning på svenska, medan undervisning på avancerad nivå sker uteslutande på engelska. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Den sökande ska även initiera och delta i pedagogiskt utvecklingsarbete samt ta ansvar för institutionella uppgifter.
Initialt behöver institutionen förstärkning på grundläggande nivå. Undervisningen kan komma att gälla kurser i grundläggande statistik, men exempelvis även ekonometri, tidserieanalys, statistical learning samt multivariata metoder. Även undervisning på avancerad nivå ingår i arbetsuppgifterna. Handledning av uppsatser i statistik på grund- och avancerad nivå utgör också en nödvändig del av undervisning.
Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.
Statistiska konsultationer kan ingå i stor omfattning.
Sammanfattningsvis förväntas den sökande bidra till institutionens långsiktiga utvecklingsarbete inom både forskning och undervisning.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Erfarenhet av statistiska tillämpningar är ett krav.
Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida för jobbannonser
Instruktioner för utformning av ansökan finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning (avsnitt 7a).
OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2025/2927.
För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet och avsnitt 2d i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.
På universitetets hemsida finns det information om samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsprocess på svenska och engelska.
Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Ronnie Pingel, tel. +46 72-999 96 04, e-post ronnie.pingel@statistik.uu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Paula von Essen Karlström, tel. 018-471 15 17, e-post samfak@samfak.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 4 mars 2026.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Statistiska institutionen Jobbnummer
9723237