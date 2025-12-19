Universitetslektor i nationalekonomi
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Anställningen som universitetslektor i nationalekonomi är placerad på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik och är AASCB-ackrediterad. Handelshögskolans mission är "We educate responsible professionals and conduct research with high societal impact" och genomsyrar hela vår verksamhet. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Vi erbjuder utbildning inom program och fristående kurser. Läs gärna mer om Handelshögskolan på vår hemsida, kau.se/hhk.
Inom ramen för civilekonomprogrammet finns fördjupningarna nationalekonomi samt finansiell ekonomi. Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet är framförallt inom tillämpad mikroekonomi, men vi nu vill stärka kompetensen inom makroekonomi och finansiell ekonomi. Vi söker nu en engagerad medarbetare som aktivt vill bidra till Handelshögskolans fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i finansiell ekonomi och makroekonomi. Vi söker en god pedagog som är med och driver utvecklingen av både utbildning och forskning. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel.
Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i nationalekonomi är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i nationalekonomi, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning
Bedömningsgrunder
I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet.
Av särskild vikt
Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter under de senaste fem åren, särskilt inom makroekonomi och/eller finansiell ekonomi.
Visad förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering under de senaste fem åren.
Undervisningskompetens inom finansiell ekonomi och makroekonomi.
Av stor vikt
Att den sökande har god samarbetsförmåga för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling på plats på vårt campus.
Personliga egenskaper som ansvarstagande och engagemang för ditt arbete samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter.
God förmåga att arbeta strukturerat.
Av vikt
Aktuell erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och god förmåga att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.
Personliga egenskaper som gott omdöme, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.
Meriterande
Pedagogiska utnämningar.
Ett intresse för och förmåga att integrera hållbar utveckling, jämställdhet, lika villkor och internationalisering i utbildning är meriterande.
Då ämnet ger kurser på engelska för bland annat utbytesstudenter är också dokumenterad erfarenhet av att undervisa på engelska meriterande.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
